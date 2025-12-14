Energaia 2025 : les innovateurs Ã  lâ€™honneur

Reconduits pour la deuxiÃ¨me annÃ©e, lesÂ TrophÃ©es de lâ€™innovation EnerGaÃ¯aÂ distinguent 12 solutions prÃ©sentÃ©es par les exposants.Â 4 prix ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s dans 4 catÃ©gories transversales, plus 1 prix coup de cÅ“ur de la RÃ©gion Occitanie. PrÃ©sentationsÂ !

PRIX International

HELIOREC pour W300A

HELIOREC se distingue avec le W3001, un systÃ¨me flottant solaire en forme de diamant adaptÃ© aux zones cÃ´tiÃ¨res. RÃ©sistant Ã des vagues de 4 mÃ¨tres et des vents Ã 200 km/h, il est dÃ©ployable sur prÃ¨s de 70% des littoraux mondiaux.

PRIX DÃ©ployabilitÃ©

CELSIUS ENERGY pour son SystÃ¨me de gÃ©oÃ©nergie sur sondes inclinÃ©es

CELSIUS ENERGY rÃ©volutionne le chauffage et la climatisation avec sa technologie brevetÃ©e de sondes gÃ©othermiques inclinÃ©es, rendant la gÃ©oÃ©nergie accessible en milieu urbain comme rural.

PRIX EcosystÃ¨me

Â

Groupe valorem pour le Parc Ã©olien citoyen d’Andilly-Les-Marais – PEAM (17)

GROUPE VALOREMÂ codÃ©veloppe le tout premier parc Ã©olien citoyen de Charente-Maritime, Ã Andilly-les-Marais, aux cÃ´tÃ©s de la commune, de COOPEC Aunis Atlantique et TERRA ENERGIES. Le projet associe prÃ¨s de 400 sociÃ©taires pour rÃ©inventer lâ€™accÃ¨s Ã une Ã©nergie locale, durable et Ã©quitable.

PRIX CircularitÃ©

Â

Voltec Solar pour TARKA Diamant

VOLTEC SOLARÂ se distingue avec Tarka Diamant, un verre solaire trempÃ©, sans antimoine, conÃ§u pour modules photovoltaÃ¯ques exposÃ©s Ã la grÃªle sÃ©vÃ¨re avec une toute premiÃ¨re garantie constructeur sur la grÃªle jusquâ€™Ã des grÃªlons de 5 cm. Il combine une grande rÃ©sistance mÃ©canique aux chocs de face et de tranche, aux chocs thermiques et une qualitÃ© optique stable. Â«Â Nous sommes trÃ¨s fiers de ce prix qui rÃ©compense le travail des Ã©quipes pendant plus de deux ans. Le dÃ©veloppement de TARKA Diamant est le fruit de lâ€™Ã©coute du marchÃ©, des remontÃ©es de nos clients qui doivent faire face sur le terrain Ã une problÃ©matique assurantielle prÃ©gnante. La grÃªle reprÃ©sente un vrai sujet et nous apportons de solides arguments. Sous-jacent, il faut savoir quâ€™on ne fabriquait plus de verre solaire en France. On rÃ©crÃ©e Ã nouveau un dÃ©but de filiÃ¨re en partenariat avec Saint-Gobain. Le retraitement sera fait en Normandie. Le recyclage du verre dÃ©nuÃ© dâ€™antimoine est beaucoup plus simple et ouvre de nouvelles portes vers le verre alimentaire et le vitrage, une circularitÃ© impossible avec le verre solaire traditionnelÂ Â» souligne non sans fiertÃ© Lucas Weiss, directeur gÃ©nÃ©ral de Voltec Solar.

Prix Coup de CÅ“ur de la RÃ©gion Occitanie

Â

SNEF pour l’autoconsommation pour les ports de plaisance

GROUPE SNEFÂ et Littoral Energies PartagÃ©es unissent leurs expertises pour dÃ©velopper Boat to Grid, un concept transformant les ports de plaisance en hubs Ã©nergÃ©tiques capables de produire, stocker et redistribuer localement lâ€™Ã©nergie issue des bateaux Ã quai et des infrastructures.