METLEN et Glenfarne concluent un accord historique pour des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie solaire par batterie au Chili

METLEN Energy & Metals S.A. et une filiale à 100 % de Glenfarne Asset Company, LLC ont conclu un accord permettant à Glenfarne d’acquérir un portefeuille d’actifs de systèmes de stockage d’énergie solaire par batterie au Chili. Avec une puissance installée totale de 588 MW et une capacité de stockage d’énergie de 1610 MWh !

L’opération porte sur des projets solaires opérationnels d’une puissance totale de 588 MW, associés à des installations BESS (Battery Energy Storage Systems) co-localisées d’une capacité de stockage de 1 610 MWh. La construction des installations BESS est en cours et devrait être achevée d’ici un an. Les projets bénéficient d’une large diversification géographique et de multiples nœuds d’interconnexion au sein du Sistema Eléctrico Nacional (SEN) du Chili, ce qui permet d’optimiser le portefeuille. Le montant total de l’acquisition est fixé à 815 millions de dollars , dette comprise, sur la base de certaines hypothèses de financement et d’ajustements spécifiques. La clôture de la transaction est prévue lorsque le BESS sera opérationnel, que les autorisations réglementaires auront été obtenues et que certaines conditions de financement ainsi que d’autres conditions habituelles pour ce type de transactions auront été remplies. Le PDG de METLEN, Evangelos Mytilineos, a déclaré à propos de cette importante transaction: « Il s’agit d’une transaction historique pour METLEN, qui prépare la croissance de M Renewables. Nous avons identifié le potentiel du marché chilien des énergies renouvelables en 2020 et avons réussi à surmonter ses difficultés. Nous avons ainsi pu développer, structurer — tant sur le plan commercial que financier — et construire ces projets selon les normes les plus strictes ».

Les BESS deviennent une partie intégrante des marchés de l’énergie,

Cet accord historique s’inscrit dans le cadre du programme mondial de rotation des actifs de METLEN pour les projets d’énergie renouvelable et illustre les capacités inégalées de METLEN à mettre en œuvre des transactions très complexes à l’échelle mondiale. « Cet accord renforce nos relations avec Glenfarne sur le marché des énergies renouvelables, et jette également les bases d’un renforcement de la coopération dans d’autres domaines d’intérêt commun. En outre, il permet à METLEN de libérer des capitaux et de concrétiser de la valeur dans un environnement de marché difficile, consolidant ainsi la confiance dans l’exécution du programme de rotation des actifs » poursuit Evangelos Mytilineos. Alors que les BESS deviennent une partie intégrante des marchés de l’énergie, METLEN a été à l’avant-garde de la mise en œuvre de projets de stockage d’énergie autonomes et hybrides. Grâce à un ensemble unique de capacités dans les domaines du développement, de l’ingénierie, de la structuration et de la construction, METLEN est en mesure de créer une valeur substantielle dans l’ensemble de ses activités énergétiques mondiales. Et Brendan Duval, fondateur et PDG de Glenfarne, de conclure : « Cette transaction représente une étape importante dans l’engagement de Glenfarne à étendre sa présence dans le secteur des énergies renouvelables au Chili et renforcer ses relations d’affaires avec METLEN. Nous sommes heureux de travailler avec METLEN dans le cadre de cette transaction, qui s’inscrit dans notre mission d’investir dans des infrastructures soutenant la transition énergétique du Chili. »