EDP renforce sa prÃ©sence en Allemagne avec un deuxiÃ¨me projet solaire dâ€™envergure

Outre-Rhin, la société EDP a commencé la construction du projet Meuselwitz, qui aura une capacité installée de 65 MWc et générera de l’énergie propre pour alimenter les futurs sites de production d’hydrogène vert dans la région.

EDP, par l’intermédiaire d’EDP Renewables, continue de promouvoir la croissance dans l’un de ses marchés principaux et a commencé la construction de Meuselwitz, son deuxième projet solaire à grande échelle en Allemagne. Situé dans le nord-est de l’Allemagne, Meuselwitz est le fruit d’une collaboration avec Kronos Solar EDPR, un développeur solaire basé en Allemagne acquis par EDP en 2022. Ce partenariat a été significatif pour la stratégie d’expansion d’EDP dans le pays. La nouvelle centrale photovoltaïque sera équipée de près de 105 000 panneaux bifaciaux, offrant une capacité installée de 64,6 MWc. Une fois opérationnelle, elle générera près de 69 GWh d’énergie propre par an, suffisamment pour alimenter près de 22 000 foyers, tout en contribuant à éviter 48 000 tonnes d’émissions de CO₂ chaque année. Le projet devrait être opérationnel début 2026. Avec la production de Meuselwitz, EDP fournira son premier contrat d’achat d’électricité (PPA) établi sur le marché allemand, signé en 2024 avec Lhyfe, pour soutenir les futurs sites de production d’hydrogène vert de la société dans la région.

Un pipeline de plus de 5 GWc de projets solaires à grande échelle

« Avec cette étape, nous avançons vers notre objectif d’expansion en Allemagne, l’un des principaux marchés de croissance d’EDP. Nous nous engageons à soutenir la transition énergétique du pays et avons un pipeline de projets solaires et éoliens à mettre en ligne. Nous explorons également des solutions de stockage dans le cadre d’une approche multi-technologique visant à atteindre une capacité installée de 1 GW d’ici 2030 », souligne Pedro Vinagre, directeur exécutif pour l’Europe du Nord et Centrale chez EDP. L’Allemagne vise à atteindre une capacité solaire installée de 215 GW d’ici 2030 dans le cadre de ses objectifs de décarbonisation plus larges. EDP contribue à cet effort avec un pipeline de plus de 5 GWc de projets solaires à grande échelle à divers stades de développement, ainsi que des initiatives dédiées à l’éolien et au stockage jusqu’à la fin de la décennie. De plus, la société a installé deux projets solaires de génération distribuée (DG) en Allemagne, qui devraient être opérationnels en 2025.