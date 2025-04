IKO EXCELÂ® SOLAR, le premier procÃ©dÃ© dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© avec modules photovoltaÃ¯ques souples sur liste verte

L’expert en systèmes d’étanchéité pour toitures-terrasses et solutions photovoltaïques IKO annonce l’intégration de son procédé IKO EXCEL® SOLAR à la Liste Verte de la C2P. Après l’obtention de deux Avis Techniques, cette nouvelle certification vient confirmer une fois de plus la fiabilité, la conformité et la durabilité de cette solution d’étanchéité photovoltaïque. Un procédé technique courante gage de confiance !

Début avril, l’intégration du procédé IKO EXCEL® SOLAR à la Liste Verte de la C2P (Commission Prévention Produits) a marqué une nouvelle étape pour IKO, fabricant d’étanchéité.

Un véritable gage de confiance

Après l’obtention d’Avis Techniques, sa solution photovoltaïque composée d’une membrane d’étanchéité et de modules souples et légers est désormais reconnue comme technique courante. C’est un véritable gage de confiance supplémentaire pour tous les acteurs de la construction : maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entreprises d’étanchéité, bureaux de contrôle, assureurs ainsi que les propriétaires. Les professionnels peuvent désormais opter pour ces solutions d’étanchéité photovoltaïques IKO pleinement assurables pour garantir la pérennité de leurs ouvrages. « Cette intégration à la Liste Verte, en complément des Avis Techniques obtenus en mars 2024, vient prouver une nouvelle fois à nos partenaires la qualité de nos produits et de leur mise en œuvre. Nous sommes aujourd’hui le seul fabricant à proposer une solution totalement intégrée et parfaitement assurable. C’est la preuve concrète de notre expertise et de la maîtrise complète de cette solution, développée par nos équipes depuis près de 15 ans, » explique Rolland Colin, Responsable produits photovoltaïques chez IKO.

Un procédé unique avec des modules souples auto-adhésifs

Cette solution innovante offre aux prescripteurs et aux professionnels de l’étanchéité une alternative écoresponsable aussi résistante que légère et simple à installer. En effet, le procédé IKO EXCEL® SOLAR est conçu pour s’adapter à tous types d’éléments porteurs en rénovation comme en neuf. Grâce à ses modules souples CIGS ou monocristallins pesant moins de 3 kg/m2, cette solution permet aussi d’équiper les toitures dont la configuration (charpente à renforcer) ou l’inclinaison (supérieure à 10 %) ne pourrait pas supporter des panneaux rigides cadrés traditionnels, sans interrompre l’activité au sein du bâtiment. L’étanchéité sur laquelle reposent les modules EXCEL® SOLAR peut être fixée mécaniquement, autoadhésive ou encore soudée. La mise en œuvre des modules réalisée par l’étancheur se fait indépendamment du calepinage de l’étanchéité, permettant ainsi d’optimiser la surface équipée. Enfin, le procédé IKO EXCEL® SOLAR complet, classé Broof(t3), éprouvé pour les zones 5 (cyclonique), sous Avis Techniques et désormais de technique courante, est également un élément esthétique et discret qui s’intègre parfaitement à tous les types de projet.