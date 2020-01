142 GW de PV installÃ©s en 2020 dans le monde soit une hausse de 14% par rapport Ã  2019

Les installations solaires mondiales poursuivront des taux de croissance à deux chiffres dans la nouvelle décennie, selon les nouvelles prévisions de la demande mondiale de photovoltaïque (PV) 2020 réalisées par IHS Markit, un leader mondial de l’information, de l’analyse et des solutions critiques. Les nouvelles installations annuelles en 2020 atteindront 142 gigawatts (GW), soit une augmentation de 14% par rapport à l’année précédente.

Les 142 gigawatts attendus en 2020 sont sept fois supérieurs à la capacité totale qui avait été installée au début de la décennie précédente (20 GW en 2010). La croissance a également été substantielle en termes de portée géographique. Il n’y avait que 7 pays avec plus de 1 GW de capacité installée en 2010, la plupart confinés à l’Europe. IHS Markit s’attend à ce que plus de 43 pays atteignent ce seuil d’ici la fin de 2020.

« L’émergence de l’énergie solaire non subventionnée »

“Une autre année de croissance de la demande mondiale à deux chiffres en 2020 est la preuve de la croissance continue et exponentielle des installations solaires photovoltaïques au cours de la dernière décennie”, a déclaré Edurne Zoco, directeur, Clean Technology & Renewables, IHS Markit. «Si les années 2010 ont été la décennie de l’innovation technologique, de fortes réductions de coûts, de subventions importantes et de la domination de quelques marchés, alors 2020 marquera la décennie de l’émergence de l’énergie solaire non subventionnée, de la diversification et de l’expansion de la demande d’installations solaires à travers le monde, de nouveaux acteurs commerciaux et de l’augmentation de la compétitivité par rapport aux sources d’énergie conventionnelles. »

« L’émergence de nouveaux marchés »

Les grands marchés comme la Chine continueront d’avoir une part démesurée de nouvelles installations à l’avenir. Cependant, la dépendance excessive à l’égard de la Chine pour la croissance mondiale des installations solaires continuera de diminuer au cours des prochaines années, car davantage de capacités seront ajoutées ailleurs. Les installations en dehors de la Chine, premier marché mondial, ont augmenté de 53% en 2019 et devraient continuer de croître à deux chiffres en 2020. Globalement, les 10 principaux marchés solaires devraient voir leur part collective du marché tomber à 73%, contre 94% en 2010.

«La Chine restera en position prééminente de leader mondial des installations solaires. Mais cette décennie verra l’émergence de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient », a déclaré Edurne Zoco. Néanmoins, les principaux marchés continueront d’être cruciaux pour le développement de l’industrie solaire, en particulier en tant que bancs d’essai de l’innovation technologique, l’élaboration de politiques et de nouveaux modèles commerciaux.

Prévision de la demande photovoltaïque mondiale en Chine, aux Etats-Unis, en Europe et en Inde

Chine – La demande d’énergie solaire en 2020 sera inférieure aux pics d’installation historiques de 50 GW en 2017. La demande en Chine est dans une phase de transition alors que le marché se dirige vers l’énergie solaire non subventionnée et en concurrence avec d’autres formes de production. Pour l’heure, il domine une incertitude persistante en attendant la publication du nouveau 14ème plan quinquennal qui sera annoncé l’année prochaine.

États-Unis – Les installations devraient croître de 20% en 2020, consolidant ainsi la position des États-Unis en tant que deuxième marché mondial. La Californie, le Texas, la Floride, la Caroline du Nord et New York seront les principaux moteurs de la croissance de la demande américaine au cours des cinq prochaines années.

Europe – Après avoir presque doublé ses installations en 2019, l’Europe devrait continuer de croître en 2020, ajoutant plus de 24 GW, soit une augmentation de 5% par rapport à 2019. L’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, l’Italie et l’Ukraine seront les principales sources de demande, représentant 63% du total des installations de l’UE au cours de l’année à venir.

Inde – Après une année plate en 2019, en raison des incertitudes politiques et de l’impact des droits d’importation sur les cellules et modules solaires, les installations devraient à nouveau croître et dépasser 14 GW en 2020. La baisse des prix des modules et un large éventail de projets devraient stimuler le retour à la croissance.

