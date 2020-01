Lâ€™Alsace post Fessenheim sâ€™Ã©veille au photovoltaÃ¯que

Le Collectif Photovoltaïque Alsace organise l’après-midi du jeudi 23 janvier prochain à Colmar une demi-journée consacrée à l’énergie solaire photovoltaïque devenue compétitive, et plus seulement réservée au Sud de la France. Cet événement sera l’occasion pour les participants d’appréhender les différents modèles économiques existant afin de valoriser au mieux l’électricité solaire produite.

Des experts répondront ainsi à toutes les questions sur le photovoltaïque : productibles, technologie, coûts, assurances, risques… Parmi ces experts, le syndicat Enerplan, partenaire de la Région Grand-Est concernant le secteur solaire, interviendra par la voix de son délégué général Richard Loyen lors de cette conférence afin de présenter l’opportunité du PV pour les secteurs industriel et tertiaire. A l’issue de ces présentations, les entreprises du collectif photovoltaïque présenteront leurs solutions sous forme d’un mini-salon.

La Région Grand Est et la CCI Alsace Eurométropole œuvrent pour stimuler la filière photovoltaïque (PV) dans le 68, dans le contexte de l’appel d’offres PV Post Fessenheim. Cette conférence et ce mini-salon destinés aux industriels et aux acteurs du tertiaire commercial à vocation à motiver ces maîtres d’ouvrage à installer du PV sur leurs toitures.

