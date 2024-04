MÃ©tÃ©o ensoleillÃ©e sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 de Voltalia

Le chiffre d’affaires trimestriel de Voltaia s’affiche en croissance de +13% soutenu par l’activité ventes d’énergie qui croît pour sa part de 20% porté par la production des nouvelles centrales installées en 2023 notamment en France, en Albanie et au Brésil. Le chiffre d’affaires s’établit à 111 millions d’euros au T1 2024.

Pour le premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires de Voltalia s’établit à 111,1 millions d’euros, en hausse de +13% (+12% à taux de change constants) et se répartit à 57% en Europe, 37% en Amérique latine et 6% en Afrique. Le chiffre d’affaires issu des ventes d’énergie atteint 74,9 millions d’euros, en hausse de +20% (+18% à taux de change constants), contribuant à hauteur de 67% du chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers atteint 36,1 millions d’euros, en hausse de +2% à taux de change courants et constants, contribuant à hauteur de 33% du chiffre d’affaires total.

« Les trois premiers mois de l’année confortent nos objectifs 2024 avec une nouvelle hausse de +20% des ventes d’énergie. Par ailleurs, nous exécutons notre plan d’investissement 2024 de 500 millions d’euros avec la poursuite des chantiers initiés en 2023 et les nouveaux projets lancés au Brésil, via Helexia, et au Royaume-Uni. Ce plan d’investissement, la visibilité long terme de nos prix de vente indexés sur l’inflation, le modèle intégré sur notre chaîne de valeur et l’engagement des Voltaliens renforcent notre confiance dans la réalisation des ambitions 2027 », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Voltalia réitère ses objectifs 2024 :

Capacité en exploitation et construction à environ 3,3 GW, représentant une croissance de +16% par rapport à 2023, dont environ 2,5 GW en exploitation.

EBITDA à environ 255 millions d’euros, représentant une progression de +6% par rapport à 2023, dont environ 230 millions d’euros issus des Ventes d’énergie.

Prochain rendez-vous : Assemblée générale annuelle, le 16 mai 2024