Avidsen propose trois solutions connectÃ©es pour exploiter pleinement lâ€™Ã©nergie solaire

À l’approche de la Journée Mondiale du Soleil, Avidsen, expert français dans le domaine de la technologie domestique, propose sa gamme de produits connectés qui placent l’énergie solaire au cœur du confort et de la sécurité. Un, Deux, Trois, Soleil !

- Avidsen Soria : L’énergie propre, pour des économies nettes !

Avidsen franchit un nouveau cap dans l’autoconsommation avec la station solaire connectée Soria. Ce kit prêt à l’emploi offre une solution complète, composée de 4 panneaux photovoltaïques monocristallins, pouvant produire jusqu’à 400 watts d’électricité. Grâce à son intégration à l’application Avidsen Home, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel leur production d’énergie, réalisant ainsi des économies substantielles sur leur facture d’électricité. La simplicité d’installation et d’utilisation fait de Soria une solution accessible à tous, offrant une rentabilité garantie en seulement deux ans. La station solaire Avidsen Soria est disponible auprès des revendeurs habituels dont Maisonic.com au prix de vente conseillé de 349.00€ TTC.* Au-delà des promesses, SORIA garantit la durabilité de chaque panneau avec une garantie de 25 ans sur la performance, 12 ans sur la structure et 5 ans sur l’onduleur et les supports de fixation. Cette assurance solide est une déclaration de confiance d’Avidsen envers la qualité de son produit. Elle offre aux utilisateurs la tranquillité d’esprit nécessaire pour investir dans une transition énergétique durable et efficace.

- Kit Solaire Universel d’Avidsen : L’alimentation écologique des portails motorisés et visiophones sans fil

Ce Kit offre une alimentation écologique et économique pour les portails motorisés et visiophones sans fil. Grâce à son design soigné et son installation simplifiée, ce kit collecte et stocke l’énergie solaire pour assurer un fonctionnement optimal, en amenant de l’électricité solaire au niveau des piliers de portails non raccordés au courant. Compatible avec une large gamme de moteurs, ce système garantit une autonomie et une tranquillité d’esprit totales aux utilisateurs. Le Kit d’Alimentation Solaire 12-24V d’Avidsen comprend un coffret avec un chargeur intelligent, deux batteries 12V/7Ah et un panneau solaire de 20 watts. Il est disponible chez les revendeurs habituels dont Maisonic.com, au prix public conseillé de 249,90 € TTC*

– Avidsen HomeCam Battery : La caméra de surveillance autonome solaire connectée à qui rien n’échappe

Cette caméra offre une solution de sécurité connectée et respectueuse de l’environnement. Facile à installer et résistante aux intempéries, cette caméra détecte efficacement les intrus et permet aux utilisateurs de surveiller leur domicile à distance via l’application Avidsen Home. Grâce à son panneau solaire intégré, elle assure une autonomie permanente, offrant ainsi une tranquillité d’esprit sans compromis. Le kit Avidsen HomeCam Battery, qui se compose de la caméra IP WiFi, d’un panneau solaire, de deux batteries 18650, de la visserie nécessaire au montage et d’une chemise d’étanchéité silicone pour la caméra est disponible chez les revendeurs habituels dont Maisonic.com, au prix public conseillé de 149,90 € TTC.