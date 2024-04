ABB lance un systÃ¨me d’entraÃ®nement solaire innovant pour le pompage durable de l’eau

Le nouveau variateur de vitesse ACQ80 utilise l’énergie solaire durable pour répondre à divers besoins de pompage d’eau, notamment pour l’irrigation et l’approvisionnement en eau dans des territoires où la couverture du réseau électrique est faible et où un approvisionnement fiable en eau est essentiel !

Les systèmes de pompage d’eau alimentés par l’énergie solaire photovoltaïque (PV) prennent de plus en plus d’importance dans le monde entier. Ils jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de CO2 liées au pompage de l’eau et peuvent fonctionner dans des zones où la couverture du réseau électrique est faible et où un approvisionnement fiable en eau est essentiel pour l’irrigation agricole, l’abreuvement du bétail et la consommation d’eau. La nouvelle génération de pompes solaires VSD ACQ80 d’ABB a été conçue pour répondre à cette demande en permettant aux installations de pompage d’eau de fonctionner efficacement avec une faible empreinte carbone, en utilisant l’énergie propre du soleil.

Une solution à faibles émissions de CO2 est essentielle pour l’irrigation

L’une des principales caractéristiques de l’ACQ80 est la logique intégrée de suivi du point de puissance maximale (MPPT) combinée à une large plage de tension d’entrée allant de 225 à 800 VDC. Cela permet à l’entraînement de faire fonctionner le moteur de la pompe même si la puissance des panneaux solaires diminue pendant les périodes de faible ensoleillement. Cette fenêtre opérationnelle est beaucoup plus large que dans les entraînements conventionnels, ce qui permet de pomper la quantité maximale d’eau dans toute une gamme de conditions de fonctionnement. « Une solution à faibles émissions de CO2 est essentielle pour l’irrigation, l’agriculture et le pompage de l’eau, pour un avenir durable. L’ACQ80 est une innovation d’ABB appelée à jouer un rôle important dans le monde entier en permettant aux systèmes de pompage solaire de fonctionner avec une efficacité et une fiabilité maximales, même avec des niveaux d’ensoleillement variables. Nous sommes également fiers qu’il ait reçu le label Solar Impulse Efficient Solution de la Fondation Solar Impulse » déclare Jugal Patnaik, Global Product Manager Solar Pump Drives chez ABB.

L’ACQ80, labellisé Solar Impulse Efficient Solution

L’ACQ80 offre des fonctions de pompage intégrées telles que le calcul du débit, la protection contre la marche à sec, le nettoyage de la pompe et plusieurs modes de fonctionnement intelligents pour optimiser le processus de pompage de l’eau et minimiser l’intervention humaine, ainsi qu’une connexion de bus de terrain pour l’intégration du VSD dans les systèmes de contrôle. Il est également compatible avec les moteurs à induction, ainsi qu’avec les moteurs à réluctance synchrone assistés par aimants permanents (SynRM), très efficaces, pour les pompes submersibles et de surface. L’ACQ80 a reçu le label Solar Impulse Efficient Solution de la Fondation Solar Impulse, qui confirme qu’il s’agit d’un produit rentable fonctionnant avec de l’énergie propre. Le label est attribué aux produits, services et/ou processus qui combinent des performances environnementales et économiques crédibles, tout en étant plus performants que les options courantes sur leur marché. Cela permet aux décideurs politiques et économiques d’adapter des politiques énergétiques et environnementales beaucoup plus ambitieuses et d’établir une feuille de route pour atteindre leurs objectifs environnementaux.