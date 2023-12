MET Italie signe un accord de partenariat public-privÃ© avec MIX-IT pour la vente de l’Ã©nergie produite par un parc solaire sicilien

MET Energia Italie, la filiale italienne de la société d’énergie intégrée MET Group, basée en Suisse, a signé un contrat d’achat d’électricité avec MIX-IT, le principal point d’échange Internet italien, pour la vente de la totalité de la production d’énergie de la centrale photovoltaïque sicilienne Mirto Solarpark. Grâce à ce contrat d’achat d’électricité, MIX-IT a réussi à mettre en œuvre un processus d’approvisionnement en énergie plus efficace.

MET Energia Italie est responsable de la fourniture de l’électricité produite par le Mirto Solarpark au réseau électrique italien, garantissant que MIX-IT reçoit toujours la quantité d’électricité effectivement produite et fournie par le parc solaire. Parallèlement, MET fournira à MIX-IT les quantités supplémentaires d’électricité dont l’entreprise a besoin et lui vendra des garanties d’origine (GoO).

Un approvisionnement 100 % renouvelable

Ainsi, MET permet au client d’atteindre un approvisionnement 100 % renouvelable en combinant le contrat d’achat d’électricité d’entreprise lié au parc solaire de Mirto et l’accès au marché spot italien de l’électricité avec une garantie d’approvisionnement en énergie renouvelable. L’opération a été coordonnée par Spinergy, une société de conseil de longue date dans le domaine de l’optimisation des coûts énergétiques pour les clients industriels, en collaboration avec Energethique, une société de conseil spécialisée dans la gestion des PPA, conjointement avec les équipes de MET Energia Italie SME Sales et Power Portfolio Management dirigées par Andrea Rebora et Andrea Crosetti.

« Garantir la stabilité des prix à long terme »

“Soutenir MIX-IT et Mirto Solarpark dans la structuration et l’exécution d’un contrat d’achat d’électricité à long terme a été un début extraordinaire de l’implication de MET Energia Italie dans le paysage des contrats d’achat d’électricité. La capacité à combiner la production renouvelable et la consommation sera essentielle à l’avenir pour optimiser les rendements pour les investisseurs et garantir la stabilité des prix à long terme pour les grands clients. En s’appuyant également sur le portefeuille d’énergies renouvelables du groupe MET en cours de développement en Italie, MET Energia Italie est déterminée à jouer un rôle clé dans ce domaine“, a déclaré Giuseppe Rebuzzini, PDG de MET Energia Italie. “L’augmentation des prix de l’énergie, enregistrée au cours de l’année 2022, a eu d’importantes répercussions sur le secteur hautement énergivore qu’est l’industrie des télécommunications. Pour MIX-IT, il ne suffit plus de choisir le meilleur fournisseur : la durabilité, l’efficacité, la sensibilisation et la transparence sont les critères qui inspirent notre nouvelle façon de gérer l’approvisionnement en énergie”, a conclu Alessandro Talotta, président exécutif et président du conseil d’administration de MIX-IT.