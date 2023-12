Avec la technologie Ã  contact arriÃ¨re, Martin Green prÃ©voit que le prix des modules solaires baissera encore

Dans le cadre de la 6ème Conférence internationale de l’industrie photovoltaïque qui a eu lieu en Chine (Chengdu, du 13-16 novembre 2023), le Dr Martin Green, professeur à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a fait part de son point de vue sur la technologie IBC (contact arrière interdigité), estimant qu’elle dominera l’industrie à l’avenir. L’industriel chinois LONGi surfe sur la bonne vague, celle des cellules IBC…

« Je pense que tout le monde finira par fabriquer des cellules IBC » annonce Martin Green, scientifique renommé de l’énergie photovoltaïque. Sans donner de délai précis, son évaluation rejoint les déclarations faites en septembre dernier par le président de LONGi, Baoshen Zhong, qui avait mis l’accent sur la supériorité et la viabilité future de cette technologie par rapport aux technologies conventionnelles. Il avait notamment déclaré que les cellules à contact arrière deviendraient la technologie la plus importante de l’industrie photovoltaïque dans les cinq à six prochaines années et redéfiniraient le paysage du secteur en raison de leurs caractéristiques combinant haut rendement et esthétique attrayante. Dans une interview aux médias lors de la conférence internationale de l’industrie PV, Martin Green a donné de plus amples informations et a salué le leadership mondial de la Chine en matière de technologie solaire et sa capacité à produire des cellules solaires de manière efficiente.

Les avancées technologiques nécessitent un bon financement de la R&D

Le président de LONGi, Baoshen Zhong, a estimé que l’innovation technologique serait le principal moteur de développement du secteur photovoltaïque. Au cours des 15 dernières années, LONGi a dépensé plus de 2,54 milliards d’euros en recherche et développement, soit près de 5 % de son chiffre d’affaires annuel. Le centre technologique R&D de LONGi emploie plus de 5 000 personnes. La dernière avancée de LONGi en matière de produits photovoltaïques grand public est la cellule solaire HPBC (cellule hybride à contact arrière passivé) exclusivement développée par la société, une nouvelle technologie à contact arrière qui permet une face avant dégagée sans occulter les contacts métalliques. Cette approche optimise l’absorption de la lumière, ce qui améliore le rendement de conversion. Après des années de développement par l’équipe scientifique de LONGi, la technologie a été déployée dans la série Hi-MO X6 de LONGi en novembre 2022. La cellule HPBC établit une nouvelle norme industrielle, avec un rendement de cellule supérieure à 25 % en production en série, ce qui se traduit par un rendement de module nettement plus élevé. Le rendement du module est actuellement de 23,3 % en production en série et il ne cesse d’être amélioré.

Martin Green considère que les laboratoires de développement chinois sont à l’avant-garde des développements futurs

LONGi a récemment annoncé un autre record de rendement de 33,9 % pour les cellules tandem en silicium cristallin-pérovskite, dépassant la limite de rendement théorique de Shockley-Queisser (S-Q), qui est de 33,7 % pour les cellules solaires monojonction, pour tous les matériaux de cellules. Martin Green a commenté : « la Chine détient désormais le record mondial pour les cellules à pérovskite les plus innovantes, ce qui signifie que les laboratoires du pays sont non seulement à la pointe de la technologie actuelle, mais également bien positionnés pour être à l’avant-garde des développements futurs ». Il a en outre expliqué que l’amélioration du rendement des cellules réduirait considérablement les coûts de fabrication, en permettant de produire davantage d’électricité par unité de surface à partir des cellules, et que la réduction des coûts serait la meilleure approche face à la crise à venir de l’industrie photovoltaïque. Baoshen Zhong a déclaré plus tôt cette année : « pour l’ensemble de l’industrie photovoltaïque, atteindre un rendement maximum, à faible coût, grâce à une production en série et une forte acceptation du marché est le principal moteur des investissements du futur ».

Seules les entreprises les plus fortes pourront surmonter la crise de l’industrie photovoltaïque

Martin Green prévoit que le prix des modules solaires baissera encore, et il espère que cela stimulera la demande. En temps de crise, les acteurs les plus faibles disparaissent et seules les entreprises les plus fortes survivent. Cela conduit à une consolidation du secteur. Il prévoit qu’une augmentation de la demande de modules dans les trois prochaines années, également stimulée par leurs faibles coûts, contribuerait à accélérer la substitution de la production à base de combustibles fossiles. En octobre 2023, LONGi a reçu pour le 15e trimestre consécutif la note AAA dans le dernier rapport de bancabilité de PV ModuleTech, ce qui positionne l’entreprise parmi les acteurs les plus solides de l’industrie photovoltaïque et démontre sa stabilité financière.