MET Group met en service son deuxiÃ¨me parc solaire en Italie

Acteur majeur de lâ€™Ã©nergie en Europe MET Group, dont la filiale franÃ§aise MET France est basÃ©e Ã Lyon, a officiellement mis en service sa centrale solaire de Caltignaga, en Italie. Le dÃ©but de lâ€™exploitation commerciale marque une Ã©tape importante dans la stratÃ©gie dâ€™expansion du Groupe dans les Ã©nergies renouvelables dans le pays.

Le projet solaire Agri-PV, dâ€™une capacitÃ© installÃ©e de 10 MWc, devrait produire 15 GWh par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique dâ€™environ 6 000 foyers italiens chaque annÃ©e. La construction du parc solaire, dÃ©butÃ© en juillet 2024, a permis lâ€™installation dâ€™environ 15 000 panneaux solaires. Le contrat dâ€™ingÃ©nierie, dâ€™approvisionnement et de construction (EPC) a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par CMC Europe Italy SRL. La centrale de Caltignaga est le deuxiÃ¨me projet solaire de MET Group en exploitation en Italie, aprÃ¨s la mise en service du parc solaire de Ferrera Erbognone (10 MWc) en octobre 2025. Les acheteurs de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les deux parcs sont un mix de Corporate PPAs, du GSE, et de MET Energia Italia.

Â«Â Un jalon clÃ© dans notre stratÃ©gie de croissance en Europe occidentaleÂ Â»

La division Green Assets de MET Group investit dans le solaire, lâ€™Ã©olien et les systÃ¨mes de stockage par batterie (BESS). Elle exploite dÃ©jÃ 445 MW de projets solaires et Ã©oliens terrestres en Europe, et dispose dâ€™un portefeuille important de projets en cours de dÃ©veloppement en Italie. Les systÃ¨mes Agri-PV de Caltignaga et Ferrera Erbognone produisent de lâ€™Ã©nergie renouvelable tout en permettant une utilisation agricole durable des terres, gÃ©nÃ©rant Ã la fois des bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques et environnementaux pour les communautÃ©s locales. Les deux centrales appartiennent Ã Keppel MET Renewables (KMR), une coentreprise Ã parts Ã©gales entre la division Infrastructure de Keppel, basÃ©e Ã Singapour, et MET Group. Â« La mise en service du parc solaire de Caltignaga constitue une Ã©tape importante pour renforcer notre prÃ©sence en Italie, et un jalon clÃ© dans notre stratÃ©gie de croissance en Europe occidentale. Nous ambitionnons de devenir un acteur majeur dans lâ€™industrie europÃ©enne des Ã©nergies renouvelables et de contribuer de maniÃ¨re significative Ã la rÃ©ussite de la transition Ã©nergÃ©tique Â» prÃ©cise Clive Turton, Executive Chairman de la division Green Assets de MET Group.