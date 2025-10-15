MET Group achève son parc Agri-PV en Italie

MET Group a officiellement mis en service et lancé les opérations commerciales de sa centrale solaire de Ferrera Erbognone en Italie. Ce projet constitue la première solution Agri-PV dans la région.

Avec une capacité installée de 10 MWc et une production annuelle attendue de 15 GWh, le parc solaire de Ferrera Erbognone génère suffisamment d’électricité pour alimenter près de 6 000 foyers italiens chaque année. La mise en service de cette centrale marque une étape majeure dans la stratégie d’expansion des énergies renouvelables de MET Group en Italie.

Solaire et agriculture

La construction de la centrale solaire a débuté en juillet 2024, avec l’installation d’environ 16 000 panneaux solaires sur 16 hectares de terrain industriel. L’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) ont été assurés par CMC Europe Italy SRL. L’électricité produite par le parc est achetée par MET Energia Italia. Le projet solaire de Ferrera Erbognone est situé dans une région traditionnelle de culture du riz. Le système Agri-PV permet de produire de l’énergie renouvelable tout en maintenant une activité agricole durable des terres, apportant des bénéfices économiques et environnementaux aux communautés locales. De plus, 2 800 plantes seront cultivées dans une zone tampon de 50 mètres autour de la centrale.

Une co-entreprise Keppel-MET

La centrale solaire de Ferrera Erbognone appartient à Keppel MET Renewables (KMR), coentreprise à 50-50 % entre la division Infrastructure de Keppel, basée à Singapour, et MET Group. Cindy Lim, CEO Infrastructure de Keppel et membre du conseil d’administration de MET Group, a déclaré : « La finalisation de notre premier projet Agri-PV à grande échelle en Europe occidentale démontre la capacité de Keppel à transformer sa stratégie en action. Cela renforce notre expérience opérationnelle dans les activités liées à l’énergie flexible, tout en diversifiant la présence géographique de Keppel. La coentreprise Keppel-MET illustre également notre modèle “asset-light” et “capital-efficient”, déployable à l’échelle européenne et améliorant la visibilité des revenus pour Keppel. »