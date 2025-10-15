3Ã¨me Forum national des Ã©nergies renouvelables et de la biodiversitÃ© : les unes ne vont pas sans lâ€™autre

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables organise le jeudi 6 novembre 2025, la troisiÃ¨me Ã©dition du Forum national des Ã©nergies renouvelables et de la biodiversitÃ©, Ã lâ€™AcadÃ©mie du Climat (Paris). Son thÃ¨meÂ : Â« Transition Ã©nergÃ©tique et prÃ©servation duÂ vivant : un dÃ©fi global et territorial Â»Â !

Dans un contexte de tensions croissantes autour des ressources naturelles, la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique sâ€™imposeÂ comme un enjeu stratÃ©gique majeur. Elle ne peut cependant Ãªtre pensÃ©e indÃ©pendamment des politiques climatiquesÂ et de prÃ©servation de la biodiversitÃ©, tant ces dimensions sont interconnectÃ©es.

Alors que la France a accueilli en 2025 la ConfÃ©rence des Nations Unies sur les OcÃ©ans (UNOC) et sâ€™apprÃªte Ã dÃ©voilerÂ son plan national de restauration de la nature, plusieurs signaux de recul environnemental interrogent la cohÃ©renceÂ des politiques publiques et la capacitÃ© Ã maintenir une dynamique ambitieuse.

Articuler dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et prÃ©servation de la biodiversitÃ©, coordonner les politiques Ã lâ€™Ã©chelle territoriale, nationale et internationale, mieux valoriser les connaissances scientifiques et transposer les solutions dâ€™attÃ©nuation Ã tous les niveaux, tels sont les dÃ©fis Ã relever. Cette 3áµ‰ Ã©dition rÃ©unira les acteurs clÃ©s â€“ filiÃ¨res, collectivitÃ©s, parlementaires, associations, scientifiques â€“ pour croiserÂ les regards, partager les bonnes pratiques et identifier les leviers dâ€™action. Lâ€™Ã©vÃ©nement mettra en lumiÃ¨re lesÂ politiques publiques mobilisÃ©es Ã diffÃ©rentes Ã©chelles, les solutions innovantes dÃ©veloppÃ©es Ã lâ€™Ã©tranger et lesÂ opportunitÃ©s dâ€™adaptation locale.