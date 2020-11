MobilitÃ© : Wello, le vÃ©lo triporteur Ã©lectrique solaire rÃ©unionnais, lÃ¨ve 2Mâ‚¬

Wello se renforce avec un tour de table de 2M€ mené par le fonds APICAP basé à Paris et à La Réunion et par une Business Angel parisienne. Ce tour est également accompagné par Bpifrance et Régions. L’entreprise a pour objectif de se doter d’une flotte de 15 000 véhicules d’ici à 2025.

Cette levée de fonds de 2M€ permettra à la start-up réunionnaise Wello de monter en puissance sur les plans industriels et commerciaux, pour répondre au marché du vélo cargo en forte croissance. Wello annonce ainsi le lancement d’un nouveau site au Mans qui permettra de répondre à ses objectifs de production. « Ce premier site hexagonal va s’agrandir rapidement pour répondre à la demande de nos clients français et européens notamment en Suisse et en Belgique » indique Arnaud Chéreau, Président et co-fondateur de Wello.

Une offre écologique, connectée et performante :

Wello offre une gamme de services innovants autour du vélo cargo électrique solaire et connecté nouvelle génération. Elle s’adresse aux entreprises et collectivités inscrites dans une démarche de mobilité durable et écologique avec son produit phare : le Wello Pick-Up. Adapté aux déplacements quotidiens en zone urbaine et périphérique, Wello est idéal pour les livraisons et interventions du dernier kilomètre, mais également pour les opérations de maintenance en ville, les déplacements des salariés comme des citoyens et pour les activités d’écotourisme. Très maniable et facile à stationner grâce à son poids et à son volume optimisé, Wello est conçu pour rouler sur les différentes voies de circulation, notamment sur les pistes cyclables.

Une start-up avec des valeurs fortes :

Pratique, écologique et économique, le Wello Pick-Up a déjà séduit plusieurs grandes entreprises comme EDF, La Poste, Enedis, un Ministère ainsi que plusieurs collectivités territoriales et des acteurs de la livraison alimentaire. Plus confortable et sûr qu’un vélo classique, le Wello Pick-Up protège des intempéries. Il est aussi intelligent, sa connectivité intégrée permet la mise en œuvre d’optimisations de flotte pour les professionnels. Ces dernières semaines, Wello a vu son équipe s’agrandir avec 8 nouvelles recrues dans l’hexagone et à La Réunion, et compte désormais 18 collaborateurs. L’équipe participe aussi à une société plus inclusive avec des acteurs de l’insertion. L’entreprise combine ainsi les talents de personnes partageant des valeurs fortes autour de l’efficacité et du mieux vivre-ensemble au travers d’une nouvelle mobilité.

Encadré

Une start-up reconnue

Après avoir été sélectionnée par la Fondation La France s’Engage, KPMG, Michelin en 2019, Wello a été cité lors du CES 2020 de Las Vegas parmi les dix innovations marquantes de ce salon international. Wello fait partie des lauréats de la Région Île-de-France pour accroître la « cyclo-logistique », autre axe de développement pour lequel la jeune entreprise accélère avec les logisticiens.