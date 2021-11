Mersen prÃ©sente ses solutions innovantes pour les applications solaires

Mersen, leader mondial de la protection, de la connexion, de la gestion et de l’interruption des systèmes électriques de puissance, présente son nouveau portefeuille regroupant toutes les solutions pour la sûreté et la fiabilité des systèmes photovoltaïques. Une offre complète d’appareils électriques pour les installations solaires photovoltaïques !

Mersen fait partie des innovateurs dans le développement de protections toujours plus sûres et fiables pour les installations solaires photovoltaïques. L’entreprise a développé tout un programme – HelioProtection® – qui comprend des systèmes de protection contre les surtensions ainsi que des fusibles et appareillages dédiés. Mersen Surge-Trap® est la marque brevetée des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD). Il s’agit d’une plate-forme flexible qui fournit des solutions pour la protection des lignes électriques et des lignes de signaux dans les systèmes solaires photovoltaïques.

DC Boîte de jonction PV

Mersen propose une série de boîtes de jonction de protection contre les surtensions photovoltaïques DC pour onduleurs, en conformité avec la norme IEC/EN. Elles sont disponibles en plusieurs configurations (avec SPD type 1 ou type 2) préassemblées et prêtes à être installées. La solution doit simplement être connectée en parallèle en amont des onduleurs de chaîne (résidentiels et commerciaux) équipés de plusieurs trackers MPP, sur les installations 1000VDC en toiture.

Parafoudre PCB

Pour protéger contre les surtensions, la série de cartouches Mersen enfichables permet l’intégration directement sur les circuits imprimés. Avec cette série, Mersen propose une solution optimale pour les onduleurs et les combiner box PV. Elle couvre toute la gamme de cartouches de protection contre les surtensions IEC AC et DC, SPD de type 2 et de type 1+2. Les parafoudres Mersen PCB prennent en charge une tension jusqu’à 1500 VDC et fournissent une réponse aux problèmes PV spécifiques pour plusieurs appareils MPPT du côté DC et du côté AC avec des niveaux de tension accrus. Les appareils sont conformes aux normes IEC et UL. En plus de la rentabilité de la solution, aucun fusible n’est nécessaire du côté DC, aucun câblage n’est requis et un indicateur de fin de vie à distance est intégré.

Protection 800VAC

Les fusibles NH 800VAC sont spécialement conçus et développés pour les applications solaires photovoltaïques. Les fusibles de classe gR à usage général sont utilisés pour protéger les câbles et les appareils. Ils ont été développés pour protéger l’ensemble du spectre de tension, pour interrompre les surcharges et éviter les défauts de court-circuit jusqu’à leur pouvoir de coupure. Cela permet de les utiliser comme seule protection et en fait la solution parfaite pour l’utilisation d’onduleurs solaires DC / 800VAC. Mersen propose des SPD 800VAC standard ainsi que des SPD spécifiques renforcés AC pour une tenue en tension de crête jusqu’à 2,2kV entre L-PE qui peuvent faire face à des pics de tension de génération récurrents dans certaines situations jusqu’à 800VAC. En combinaison avec les SPD Mersen, les Multivert® et Multibloc® (interrupteurs-sectionneurs à fusibles 800VAC NH verticaux et horizontaux) fournissent un système complet de protection par fusibles pour les boîtes de jonction du côté AC des nouveaux onduleurs string avec une tension de fonctionnement nominale de 800V AC.

Fusibles pour applications EES

Les séries de fusibles gBat de Mersen est spécialement développée pour protéger les systèmes de batteries. Ces fusibles offrent une protection sur toute l’amplitude, des courants de surtension très faibles aux courants de défaut DC jusqu’à 150 kA. La série de fusibles NH gBat comprend différentes valeurs nominales en 1000VDC et 1500VDC avec plusieurs tailles. Les fusibles répondent aux exigences du nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont disponibles avec des lames de type boulonné pour un montage direct ou avec des couteaux pleins.