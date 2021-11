Les panneaux solaires de la sÃ©rie REC TwinPeak 4 obtiennent un certificat bas carbone CERTISOLIS

La toute dernière génération du panneau solaire REC TwinPeak est à présent certifiée par CERTISOLIS pour les appels d’offres CRE4 et PPE2 ainsi que le nouveau guichet ouvert des installations de 100 à 500 kWc en France. De quoi afficher de belles ambitions sur le marché français !

Basée en Norvège, REC Group, société internationale pionnière dans le domaine de l’énergie solaire et plus grande marque européenne de panneaux solaires, annonce avoir obtenu la certification bas carbone CERTISOLIS pour la quatrième génération de son panneau solaire REC TwinPeak plusieurs fois récompensé. Cette certification permet de qualifier officiellement la série REC TwinPeak 4 pour les appels d’offres du secteur public et les installations en toiture d’une puissance de 100 à 500 kWc en France, ce qui donne les moyens aux installateurs REC certifiés de tirer parti de nouvelles opportunités pour développer leurs activités sur le marché du solaire français.

Une empreinte carbone beaucoup plus faible pour une industrie plus propre

Pour participer aux dernières périodes d’appels d’offres réservées aux acteurs des énergies renouvelables dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie de la France (PPE2), la Commission de régulation de l’énergie française (CRE) exige que l’empreinte carbone de tous les panneaux solaires soit certifiée par CERTISOLIS. Cette règle est également valable pour les installations en toiture d’une puissance de 100 à 500 kWc (nouveau guichet ouvert) avec une valeur affichée d’empreinte carbone inférieure à 550 kg eq. CO 2 par kWc. Avec environ 450 kg eq. CO 2 par kWc, les panneaux de la série REC TwinPeak 4 répondent largement aux conditions d’éligibilité. Selon Reinhard Lampe, Vice President Sales and Marketing REC Solar EMEA, « REC s’efforce, depuis 25 ans, de rester à l’avant-garde des technologies solaires extrêmement performantes pour encourager la transition énergétique mondiale. L’importance du rôle du secteur photovoltaïque ne cessant de croître dans la lutte contre le changement climatique, nous prenons encore plus au sérieux notre responsabilité, celle de proposer des innovations durables. Grâce à sa faible empreinte carbone et à ses performances élevées et durables, la série REC TwinPeak en est la preuve et offre aux développeurs de projets en France un éventail encore plus large d’opportunités». Le panneau solaire REC TwinPeak 4 a ainsi été dévoilé un mois après le lancement de la série REC Alpha Pure sans plomb et conforme à la directive RoHS en avril 2021. Ce panneau est désormais disponible en Europe. Le solaire étant, en général, le bon choix, les avantages qu’il procure peuvent toutefois varier. Selon des estimations, si les 200 GWc de panneaux solaires installés dans le monde en 2022 représentent une empreinte de 100 kg eq. CO 2 par kWc de moins que les 550 exigés (à l’instar du TwinPeak 4), l’industrie pourrait éviter 20 mégatonnes eq. CO 2 , soit l’équivalent de la fermeture de 4,6 centrales à charbon aux États-Unis sur un an.

REC TwinPeak 4 : des atouts nouvelle génération

Fondée sur les caractéristiques qui ont rendu la gamme TwinPeak si célèbre, la série REC TwinPeak 4 offre une puissance nominale encore plus élevée pouvant atteindre 375 Wc grâce à ses 120 demi-cellules monocristallines de type P. Elle intègre également la conception à double panneaux innovante de REC, maintes fois primée. La structure améliorée des cellules, une connexion à plusieurs busbars, le même cadre de 30 mm et les mêmes barres de support que les autres panneaux solaires REC permettent à la série TwinPeak 4 d’offrir des performances de pointe et de résister à des charges neige de plus de 7 000 Pa. Ces avantages pratiques, auxquels s’ajoute le pack complet de garantie REC ProTrust incluant une garantie de 25 ans sur le produit, les performances et la main-d’œuvre, justifient le choix de la série REC TwinPeak 4 pour les installations en toiture et les projets d’appels d’offres PPE2 en France.

REC, un engagement fort pour la RSE

Comme tous les panneaux solaires REC, la série TwinPeak 4 est fabriquée au sein du site de production haute efficacité conforme aux pratiques de l’Industrie 4.0 de REC situé à Singapour. L’entreprise encourage en permanence les programmes d’économies concernant l’énergie, l’eau et les déchets, et utilise l’énergie solaire de ses installations en toiture pour réduire sa propre empreinte carbone. Sur son site de production en Norvège, REC a élaboré une technologie permettant de convertir le kerf, un produit dérivé de son processus de production de plaquettes, en silicium de qualité solaire et de réduire drastiquement son empreinte carbone. REC s’engage pour la mise en œuvre d’une responsabilité sociétale holistique conformément aux principes directeurs de l’ISO 26000.