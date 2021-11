Emmanuel Macron en visite sur le site de Genvia, un fabricant dâ€™Ã©lectrolyseurs de nouvelle gÃ©nÃ©ration, Ã  BÃ©ziers

Consciente du potentiel de l’hydrogène décarboné qui pourrait, d’ici 2050, répondre à 20% de la demande d’énergie nationale, et réduire les émissions annuelles de CO 2 de 55 millions de tonnes, la Région Occitanie est à l’œuvre depuis plusieurs années pour renforcer la souveraineté industrielle du territoire en développant l’industrie verte et en accompagnant les projets novateurs à l’image de celui porté par Genvia à Béziers. Voilà qui valait bien une visite présidentielle !

Alors que la COP 26 vient de s’achever sur un bilan plus que mitigé, le président Emmanuel Macron a remis son costume de protecteur de l’environnement en allant visiter le site de Genvia, une société de production d’électrolyseurs nouvelle génération située à Béziers dans les locaux du site de Cameron. Genvia combine les savoir-faire et expertises de Schlumberger, du CEA, Vinci et Vicat, afin de développer et déployer à un niveau industriel une technologie de rupture de l’électrolyse au rendement nettement supérieur, permettant la production d’hydrogène décarboné à un coût beaucoup plus compétitif, avec l’objectif d’ici 2030 de le faire baisser à 2€/kg.

Création d’une Gigafactory

Partenaire via son Agence Régionale Energie Climat (AREC), la Région est actionnaire de la société à hauteur de 6,5%, soit 3,5M€, illustrant ainsi la réussite de ce partenariat public / privé. Elle accompagne par ailleurs le projet à toutes les étapes clés :

- Choix et modernisation du site de Cameron : Grâce à son action volontariste et avant-gardiste dans la structuration de la filière hydrogène vert, la Région Occitanie a largement contribué à la décision d’implantation de Genvia sur le site de Béziers. Elle a par ailleurs participé à la modernisation du site de Cameron via une aide de 328 000€ en 2020 ;

- Entrée de la Région en février 2021 au capital de Genvia via l’AREC à hauteur de 6, 5 %, soit 3,5 M€ ;

- Diversification industrielle de Cameron via l’agence régionale de développement économique Ad’OCC et aide au montage du projet de restructuration du site via l’Agence d’Aménagement et de Construction (ARAC) ;

- Mise à disposition, au travers du syndicat mixte Région-Communauté de communes de la Domitienne, d’une surface de plus de 6 ha pour la mise en place d’une Gigafactory pour la production à grande échelle d’électrolyseurs haute température ;

- Création d’un campus de formation aux métiers de l’hydrogène : la Région s’engage, aux côtés de Genvia et des acteurs du projet, dans la création d’un

« campus » dédié à l’hydrogène pour adapter les compétences des salariés, former les demandeurs d’emploi aux métiers de demain, mais aussi s’adresser aux sous-traitants et contribuer ainsi à structurer une filière de formation sur l’ensemble du territoire régional. 1500 emplois pourraient être ainsi créés, dont 500 directs.

Le laboratoire de la France pour le développement des énergies vertes

L’Occitanie a été la première Région à se doter d’une stratégie globale et opérationnelle via le lancement dès 2019 d’un Plan Hydrogène Vert doté de 150 M€ sur la période 2019-2030, qui pourra générer jusqu’à 1 Mds d’€ d’investissement et la création de milliers d’emplois. « L’Occitanie est le laboratoire de la France pour le développement des énergies vertes Avec notre Plan Hydrogène vert de 150 M€, le premier à l’échelle d’une Région, nous sommes des pionniers en France. Ce temps d’avance nous permet de concrétiser l’objectif que nous nous sommes fixés : devenir la 1ère région à énergie positive d’Europe. Nous sommes présents sur l’ensemble de la chaîne hydrogène, de la production aux usages en passant par la distribution. La Région investit dans chaque domaine pour développer et faire grandir cette filière en Occitanie. Car nous le savons, la transition énergétique est génératrice d’emplois. Elle constitue l’avenir de notre souveraineté industrielle. C’est pourquoi je souhaite aller plus loin encore avec, dès 2022, la création d’un fonds souverain spécialement dédié au développement des énergies renouvelables en Occitanie. Il permettra de créer des passerelles entre investisseurs publics et privés, essentielles pour atteindre nos objectifs et faire émerger les projets innovants sur notre territoire. C’est ce modèle qui a permis la concrétisation de ce projet majeur qu’est Genvia, tout comme l’émergence de la filière de l’éolien flottant en Occitanie. Ce sont ces synergies que nous devons aujourd’hui développer pour construire le mix énergétique dont notre pays a besoin.” a déclaré la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée Carole Delga représenté par Thierry Mathieu, conseiller régional.

Encadré

Création d’un fonds souverain : un nouvel outil au service de la transition énergétique en Occitanie

Pionnière dans le développement des énergies renouvelables, la Région est devenue, grâce notamment à l’accompagnement de projets majeurs comme celui de Genvia, le berceau de la transition énergétique en France. C’est pour renforcer ce rôle et développer encore d’avantage la dynamique à l’œuvre en Occitanie, que la Région se dotera dès 2022 d’un fonds souverain écologique. Doté de 10 M€ par la Région, ce fonds a pour ambition de générer à court terme un effet levier de 200 M€, puis à terme de 2 Mds €. Il permettra de booster les investissements dans les filières des énergies renouvelables en Occitanie, en donnant la possibilité à des investisseurs nationaux ou internationaux de prendre part au développement de l’hydrogène renouvelable, l’éolien flottant en mer, la gestion intelligente de l’énergie (smart grids) et les projets EnR structurants, portés sur le territoire.