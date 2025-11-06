CANCÃ‰ lance BÃ¢tiAgricoleÂ® une marque dÃ©diÃ©e aux bÃ¢timents agricoles Ã©conomiques et durables

Le constructeur mÃ©talliqueÂ CANCÃ‰Â (fondÃ© en 1961, 15 agences, 1 700 bÃ¢timents/an) dÃ©voile BÃ¢tiAgricoleÂ®, une marque entiÃ¨rement dÃ©diÃ©e Ã la conception et Ã la construction de bÃ¢timents agricoles. Cette nouvelle identitÃ© donne une visibilitÃ© propre Ã une activitÃ© du constructeur bÃ©arnais, qui reprÃ©sente 30 % de son chiffre dâ€™affaires, soit 50 Millions dâ€™euros en 2023.Â

PrÃ©sente sur un marchÃ© fort de plus de 400 000 exploitations agricoles, dont seulement 50 000 sont raccordÃ©es, BÃ¢tiAgricoleÂ®Â entend renforcer son lien avec le monde agricole et les acteurs du photovoltaÃ¯que dans la construction de bÃ¢timents toujours plus Ã©conomiques et durables.

Une expertise agricole reconnue depuis 25 ans

Le secteur agricole fait partie de lâ€™ADN de CANCÃ‰ : les premiers bÃ¢timents conÃ§us par lâ€™entreprise, dans les annÃ©es 1960, Ã©taient destinÃ©s aux exploitants locaux. Ce lien fondateur a forgÃ© les valeurs deÂ proximitÃ©, de simplicitÃ© et de responsabilitÃ©Â qui animent encore la marque aujourdâ€™hui, et dont le savoir-faire sâ€™est Ã©tendu jusquâ€™Ã des ouvrages de trÃ¨s haute technicitÃ© commeÂ le Stade du Havre, Arena de Montpellier, AÃ©rogare Roland Garros, Hub Fedex Roissy, Hangars Dassault Aviation. Lâ€™activitÃ© agricole a toujours occupÃ© une place importante dans le portefeuille de CANCÃ‰, reprÃ©sentant entreÂ 10 et 30 % de son chiffre dâ€™affairesÂ selon les annÃ©es. Avec une forte activitÃ© dans la rÃ©gion du Sud-Ouest et prÃ¨s de 550 bÃ¢timents livrÃ©s en 2024, BÃ¢tiAgricoleÂ®Â illustre la vitalitÃ© du secteur et la confiance que lui accordent agriculteurs et investisseurs, en sâ€™affirmant comme un vÃ©ritableÂ tiers de confianceÂ entre les acteurs du monde agricole et les porteurs de projets.

Le tournant en 2008 avec lâ€™arrivÃ©e duÂ photovoltaÃ¯que sur les toitures agricoles

EnÂ 2000, face Ã la montÃ©e en puissance des projets industriels, CANCÃ‰ crÃ©e uneÂ agence interne dÃ©diÃ©e aux bÃ¢timents agricoles, afin de prÃ©server une offre calibrÃ©e sur la rÃ©alitÃ© des exploitants et artisans locaux.Â Lâ€™annÃ©eÂ 2008Â marque un tournant avec lâ€™arrivÃ©e duÂ photovoltaÃ¯que sur les toitures agricoles. CANCÃ‰ adapte son offre pour apporterÂ aux tiers investisseursÂ les garanties de volume et dÃ©lais tout en accompagnantÂ les besoinsÂ de chaque exploitant.Â AvecÂ prÃ¨s de 600 bÃ¢timents livrÃ©s chaque annÃ©e,Â BÃ¢tiAgricoleÂ®Â compte en 2025 sur une Ã©quipe dâ€™uneÂ trentaine de collaborateurs, commerciaux, dessinateurs, conducteurs de travaux et monteurs pour concevoir et rÃ©aliser desÂ bÃ¢timents mÃ©talliques adaptÃ©s Ã chaque projetÂ : stabulations, bergeries, manÃ¨ges Ã©questres, hangars de stockage, ombriÃ¨res agricoles ou petits bÃ¢timents tertiaires.

Des bÃ¢timents conÃ§us pour durer et accompagner la transition Ã©nergÃ©tique

Alors que le parc photovoltaÃ¯que franÃ§ais dÃ©passe dÃ©sormais les 25 GW de puissance installÃ©e, le monde agricole joue un rÃ´le moteur dans cette transition, avec dÃ©jÃ plus de 50 000 exploitations Ã©quipÃ©es. Depuis 2008, BÃ¢tiAgricoleÂ®Â a fait Ã©voluer tous ses modÃ¨les pour intÃ©grer les exigences du photovoltaÃ¯que. Aujourdâ€™hui, prÃ¨s de 90 % des bÃ¢timents sont conÃ§us pour accueillir des panneaux solaires, permettant aux exploitants de diversifier leurs revenus et aux investisseurs de dÃ©velopper des projets Ã©nergÃ©tiques durables.Â La marque joue Ã©galement un rÃ´le de facilitateur, en mettant ses clients en relation avec un large rÃ©seau de partenaires photovoltaÃ¯ques. Â«Â Chaque bÃ¢timent compte. Quâ€™il sâ€™agisse dâ€™un petit hangar ou dâ€™un vaste centre Ã©questre, notre exigence reste la mÃªme : accompagner chaque client du croquis Ã la livraison, avec Ã©coute, rigueur et respect des dÃ©lais. Nous veillons surtout Ã maintenirÂ une offre abordable Ã©conomiquement,Â CANCÃ‰ nous en donne les moyens, et nous savons que câ€™est stratÃ©gique dans un contexte de marchÃ© trÃ¨s instable.Â Â», souligneÂ Sophie BourÃ¨me, Directrice de BÃ¢tiAgricoleÂ®.

BÃ¢tiAgricoleÂ®, un acteur tournÃ© vers lâ€™avenir

LancÃ©e officiellement le 6 novembre 2025, BÃ¢tiAgricoleÂ®Â vient donner une identitÃ© claire et lisible Ã une activitÃ© stratÃ©gique pour CANCÃ‰ et pour le monde agricole. La marque incarne une ambition : construire les bÃ¢timents agricoles de demain, Ã la fois performants, durables et Ã©conomiques, et toujours connectÃ©s aux enjeux Ã©nergÃ©tiques du territoire. Â«Â Avec BÃ¢tiAgricoleÂ®, CANCÃ‰ affirme son rÃ´le dâ€™acteur engagÃ© dans la modernisation et la durabilitÃ© du monde agricole franÃ§ais. NotreÂ stratÃ©gie 2030 est de maintenir la confiance avec les exploitants Ã travers une offre adaptÃ©e, et avec les investisseurs en leur proposant des garanties sur les volumes et les dÃ©lais. Sans perdre de vue nos objectifs de dÃ©carbonation, qualitÃ© et conception Ã©conomique.Â Â», conclutÂ Sophie BourÃ¨me.