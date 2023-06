Mersen participe au projet europÃ©en AdvanSiC

Les convertisseurs sont indispensables à une économie climatiquement neutre car ils transforment le courant continu des sources d’énergie renouvelables en courant alternatif compatible avec le réseau. C’est pourquoi des partenaires de la recherche et de l’industrie participent au projet AdvanSiC, afin de mettre au point des solutions de convertisseurs à haut rendement pour ces applications. La contribution de Mersen au projet concerne des composants passifs optimisés. Détails !

Auparavant, les convertisseurs utilisaient principalement des semi-conducteurs au silicium. Cependant, en raison des exigences imposées aux circuits de puissance, ce matériau atteint de plus en plus ses limites. C’est pourquoi les semi-conducteurs au carbure de silicium (SiC) deviennent plus courants : en ce qui concerne le comportement de rupture, la vitesse de dérive saturée des porteurs de charge et la conductivité thermique, ces matériaux présentent tous les avantages du silicium. Un des principaux inconvénients de ces semi-conducteurs à large bande reste leur coût élevé. Le projet AdvanSiC, compte des participants du monde de la recherche et de l’industrie, avec l’intention de changer cette situation : il ambitionne de réduire considérablement les coûts des semi-conducteurs haute tension au carbure de silicium (SiC), par exemple, par une optimisation de leur conception. Ce projet est soutenu par « Horizon Europe », principal programme de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation. Mersen est un des onze partenaires impliqués dans AdvanSiC. Dans le cadre du projet, le spécialiste de l’énergie électrique se chargera d’optimiser ses composants passifs tels que les bus bar laminés, les systèmes de refroidissement et les condensateurs, en termes de performances, de poids, de volume et de prix. En outre, Mersen continuera à développer les interfaces de ses composants, afin d’utiliser les effets de synergies pour améliorer les performances des produits.

Encadré

Quid d’AdvanSiC ?

Le projet AdvanSiC, financé par l’UE, développera, testera et validera différents transistors rentables à effet de champ à métal-oxyde-semiconducteur SiC haute tension (high-voltage, HV) dans diverses applications de réseau à courant continu de moyenne tension : un disjoncteur à semi-conducteurs pour les stations de conversion à courant continu, un convertisseur éolien à l’échelle réelle et un onduleur solaire également à l’échelle réelle. Le projet vise à réduire le coût des dispositifs SiC HV grâce à des structures de conception avancées et à l’optimisation des processus, en garantissant un environnement sécurisé et fiable pour gérer les transitoires rapides du SiC, et en optimisant les passifs et les systèmes de refroidissement afin de réduire les coûts au niveau des dispositifs et des systèmes.