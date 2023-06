La Ville de Saumur et EDF Renouvelables inaugurent la premiÃ¨re centrale solaire de Saumur (49)

EDF Renouvelables et la Ville de Saumur viennent d’inaugurer la centrale solaire Saumur Chemin Vert. Conçue par EDF Renouvelables à l’initiative de la Ville de Saumur, cette installation d’énergie renouvelable offre une seconde vie à un ancien centre d’enfouissement technique. La nouvelle centrale, en produisant l’équivalent de la consommation électrique de 5 500 personnes, contribue à la transition énergétique du territoire et à la lutte contre le changement climatique.

Implantée sur la commune de Saumur dans la zone du Chemin Vert la centrale de 11,3 MWc est composée de 25 500 panneaux photovoltaïques répartis sur 9,5 hectares. Elle produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 5 500 habitants, soit près de 20% des besoins en électricité des Saumurois.

« A force de volonté, de travail, d’effort… »

A l’origine de ce projet, la Ville de Saumur qui avait lancé en 2017 un appel à manifestation d’intérêt remporté par EDF Renouvelables pour l’étude d’un projet solaire sur son ancienne déchetterie du Chemin Vert. Après l’obtention d’un permis de construire en mai 2019, puis d’un tarif d’achat de l’électricité auprès de la Commission de Régulation de l’Energie en 2020, les travaux de construction ont démarré en septembre 2021. Ils ont abouti à la mise en service de la centrale en août 2022, complétée par des travaux d’aménagements paysagers autour du site, dont la création d’un chemin pédagogique, en avril 2023. « La centrale solaire du Chemin Vert, née de l’initiative de la Ville de Saumur, permet de produire de l’électricité localement sur un terrain qui ne pouvait accueillir, au vu de son passé d’ancienne décharge, ni de l’activité agricole, ni de l’activité de loisirs, ni du logement. Nous voulions réaliser ce projet de centrale solaire depuis de nombreuses années et à force de volonté, de travail, d’effort, nous avons réussi – notamment grâce à EDF Renouvelables, véritable partenaire pour concrétiser cette démarche. Ce projet, important pour la Ville et pour tout le territoire, démontre s’il le fallait notre engagement sans failles en faveur du développement concret des énergies renouvelables » confie Jackie Goulet-Claisse, Maire de la Ville de Saumur, Président de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Un véritable projet de territoire

Dès sa conception, la centrale intègre les enjeux de biodiversité et d’environnement. Les premières études ont permis d’éviter certaines zones sensibles autour de la centrale (haies, fossés et zone humide) pour préserver les espèces et leurs habitats. Le calendrier des travaux a lui tenu compte des périodes de reproduction de certaines espèces et les terrassements ont ainsi été interrompus entre mars et août 2022. Véritable projet de territoire, la centrale solaire de Saumur Chemin Vert génère des retombées économiques non négligeables pour les collectivités d’implantation. D’une part à travers les loyers perçus par la commune, et d’autre part par les retombées fiscales perçues par la Ville, la Communauté d’Agglomération ou encore le Département. Afin d’engager les habitants dans la transition énergétique de leur territoire, EDF Renouvelables a lancé en septembre 2021 un financement participatif d’un montant total de 96 000 €. Cette collecte a servi au financement d’une partie de la construction de la centrale solaire tout en permettant aux habitants d’investir dans le projet. « Nous sommes très heureux d’inaugurer la centrale photovoltaïque de Saumur Chemin Vert. C’est l’aboutissement d’une collaboration étroite entre le territoire et EDF Renouvelables, mais également de la volonté de la Ville de Saumur de développer les énergies renouvelables. Cette centrale s’inscrit pleinement dans la démarche de réhabilitation de sites dégradés ou délaissés en vue de développer les énergies bas-carbone. Elle participe au succès du Plan solaire du groupe EDF un leader du marché solaire en France d’ici 2035. » ajoute Thibault Veyssière-Pomot, Directeur de Zone Grand Ouest EDF Renouvelables.

Encadré

EDF Renouvelable, très présent en Pays-de-Loire, relance un projet avec Saumur

Un second projet porté la Ville de Saumur et développé par EDF Renouvelables est actuellement en cours d’études et de concertation sur des terrains à proximité de l’aérodrome. Au total dans la Région Pays de Loire, EDF Renouvelables exploite deux centrales solaires pour une puissance cumulée d’environ 25 MWc ainsi que deux parcs éoliens terrestres (20 MW) et un en mer, le parc éolien de Saint Nazaire de 480 MW qui a été mis en service en fin d’année 2022.