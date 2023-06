Inauguration de la 1Ã¨re centrale photovoltaÃ¯que en autoconsommation collective de Metz ce mercredi 7 juin

C’est en présence d’un aréopage de personnalités dont François Grosdidier, Maire de Metz et Président de l’Eurométropole de Metz, que sera inaugurée, le mercredi 7 juin à 16h00 la 1ère centrale photovoltaïque en autoconsommation collective de Metz. Ce projet d’autoconsommation collective fournira directement en électricité locale et décarbonnée, plusieurs bâtiments de la Ville de Metz et de l’Eurométropole.

Cette centrale d’une puissance de 236,8 kWc, assurera une production annuelle de 228 MWh (soit l’équivalent de la consommation d’une cinquantaine de foyers) et permettra d’éviter l’émission d’environ 500 tonnes d’équivalent CO2 sur sa durée de fonctionnement. S’étalant sur une surface de 3 000 m², elle est composée de deux ensembles de 320 modules, sur bras métalliques, posés sur des longrines en béton, soit 1 300 m² de panneaux solaires. Ce système innovant, conçu par la société VMH Energies est préfabriqué en usine et est déployé rapidement, sans fondations. Cette solution technique agile permet de restituer le site à l’identique à l’issue du projet. Les panneaux et les structures sont intégralement fabriqués en France. La pratique de l’éco-pâturage permettra de préserver l’environnement.

Grâce à une solution informatique innovante développée par efluid SAS, filiale d’UEM, les flux d’énergie sont optimisés en temps réel entre la centrale et les bâtiments consommateurs afin de maximiser le taux d’autoconsommation. Cette centrale contribuera ainsi à sécuriser une partie de leur approvisionnement.