Mersen lance sa nouvelle gamme de porte-fusibles photovoltaÃ¯ques 1500VDC

Mersen, expert mondial dans la protection et le contrôle des systèmes électriques, vient de lancer sr le marché la série de porte-fusibles HP15FHM32 1500 VDC HelioProtection® pour applications photovoltaïques. Ces porte-fusibles sont certifiés mondialement.

Susan Benson, VP Marketing Produits chez Mersen, explique : « Depuis son démarrage, le marché du photovoltaïque a évolué, passant d’un marché de niche avec des applications à petite échelle à une source d’électricité à grande échelle. Tenant compte de cette croissance spectaculaire, la série HP15FHM32 1500 VDC est un prolongement du portefeuille «electrical balance of systems (eBOS) « à la pointe qui offre souplesse et polyvalence pour la conception de systèmes photovoltaïques sûrs. »

Conçus selon des standards mondiaux, les porte-fusibles de la série HP15FHM32 acceptent des fusibles 10/14 x 85 mm gPV. Ils présentent un indice de protection IP20 et possèdent un support de fusible rotatif sans danger pour les doigts, créant ainsi une nouvelle référence en termes de sécurité électrique pour les applications photovoltaïques. Le corps du porte-fusible est réalisé dans un matériau de pointe, le UL94-V0, qui offre un excellent indice d’inflammabilité et une longévité exceptionnelle. Le porte-fusibles comporte également une fonction de cadenassage et de consignation par étiquetage et un raccord de sonde pour l’emploi d’un multimètre numérique.

Les porte-fusibles de la série HP15FHM32 sont proposés en deux versions : le modèle HP15FHM32A avec serrage à vis et le modèle HP15FHM32B avec serrage à ressort sans aide d’aucun outil. Tous les deux se fixent sur rail DIN et acceptent des fils standards pour le photovoltaïque ce qui offre une souplesse et une polyvalence accrues pour les installations où a lieu l’utilisation finale. Le modèle HP15FHM32A est disponible immédiatement, il sera suivi par le modèle HP15FHM32B.

