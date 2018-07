Le bÃ¢timent solaire sous toutes ses formes le 20 septembre Ã  BÃ©ziers

La Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée, le pôle de compétitivité DERBI, ENVIROBAT Occitanie et CEMATER en partenariat avec la CCI Hérault organisent le jeudi 20 septembre prochain à Béziers un workshop sur le thème : Bâtiment solaire : enjeux et perspectives ! Après une analyse des évolutions de ce marché et du contexte, une table ronde sera consacrée aux retours d’expérience. Quelles solutions solaires thermiques et photovoltaïques pour les bâtiments ? L’autoconsommation favorise-t-elle le développement le développement des bâtiments solaires ? Comment piloter les bâtiments solaires ? Autant de questions auquel l’aréopage d’experts présent saura apporter des réponses argumentées.

Inscription gratuite et obligatoire, nombre de places limitées.

Pour s’inscrire…