mersen electrical power prÃ©sente son portefeuille de composants de Puissance 1500VDC lors de BePositive

Mersen présente pour la première fois en France le premier portefeuille complet de composants PV pour les applications1500VDC. Cette présentation aural lieu pendant BePositive, salon ENR à Lyon-Eurexpo du 8 au 10 mars 2017 (stand G56 hall 6). Ces applications concernent les grosses installations de production photovoltaïque,essentiellement les grandes fermes solaires. Au sein de sa plateforme différenciante de ses composants passifs, Mersen Electrical Power offre un ensemble de solutions pour le photovoltaïque, solutions estampillées HelioProtection®. Le programme HelioProtection® comprend les fusibles gPV et leurs porte-fusibles (depuis 600VDC jusqu’aà 1500VDC), les interrupteurs PV et les parafoudres.

Un accent particulier est mis sur :

Les nouveaux fusibles gPV 1500VDC pour le montage direct sur des bus bars de puissance standards. Emmanuelle Delcambre, chef de produit fusibles basse tension pour le PV chez Mersen Electrical Power, commente : « Les fusibles gPV 1500VDC pour montage direct sont des fusibles au standard NH, donc reconnus mondialement. Le montage direct sur bus bars s’effectue par boulonnage grâce aux trous oblongs dans les deux couteaux. En option on peut équiper ces solutions NH gPV avec un percuteur permettant , via un microcontact, une signalisation à distance de la fusion du fusible. Les bénéfices pour le client sont tout d’abord de réduire les temps de montage, mais aussi de faciliter la maintenance par un repérable immédiat des fusibles à remplacer. »

Les nouveaux fusibles gPV cylindriques HP15M de dimensions 10x85mm. Emmanuelle Delcambre déclare : « Ces fusibles sont conformes à la fois à la norme internationale CEI (60269-6) et à la norme américaine UL ( Listed UL2579). Dans les applications de coffrets de jonction au niveau des regroupements de chaînes il est recommandé de monter ces fusibles dans nos nouveaux porte-fusibles US15M1HEL. »

Les nouveaux parafoudres Surge-Trap® STPT2-40K1500V-YPV(M). Marc Freixas, chef de produits parafoudres pour le photovoltaïque commente : « Les parafoudres Surge-Trap® à cartouches amovibles pour la protection des équipements PV contre les surtensions disposent d’un chassis réversible permetant un câblage par le haut ou par le bas. Ils disposent de notre système de déconnexion thermique optimisé. Ainsi nos parafoudres 1500VDC pour PV ne requièrent pas de fusible de déconnexion en série, mais c’est déjà le cas pour nos modèles 600VDC et 1000VDC .»

