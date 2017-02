Interview/Xavier Daval : Â« L'industrie du solaire va devenir l'un des business les plus importants de la planÃ¨te Â»

Nouveau président de SER-SOLER, Xavier Daval, PDG de KiloWattsol, société de conseils techniques indépendante, dresse un état des lieux du solaire en France et plaide pour un consortium européen de l’industrie solaire. Cet ingénieur en électronique qui aime à enseigner et à transmettre son savoir, ne se résigne pas face à cet enjeu planétaire. Point de vue avec force et conviction !

Plein Soleil : A propos du marché du solaire en France, le trouvez-vous suffisamment dynamique et que pensez-vous du système des appels d’offre ?

Xavier Daval : Le marché français du solaire photovoltaïque en 2016 demeure compliqué avec un troisième trimestre décevant. Nous vivons encore les conséquences d’un passé erratique. Mais l’optimisme revient à l’aune d’une nouvelle visibilité due à la récurrence des volumes à venir retenus dans le cadre de la PPE qui a répondu à nos attentes. Avec les appels d’offres et pour la première fois, nous disposons d’un véritable plan de charge avec des règles du jeu claires et inchangées qui arrivent devant nous. Nous n’avons jamais eu cela. Dans ce contexte empreint de plus de sérénité, nos adhérents qui sont des professionnels talentueux vont pouvoir en profiter pour améliorer encore leur expertise et leur qualité de travail. De quoi renforcer les aptitudes de notre filière à aller travailler à l’étranger, ce qui demeure un objectif affiché !

« L’autoconsommation est liée à un désir d’autonomie et de liberté »

PS : Le principe transitoire de complément de rémunération qui vient se greffer sur les appels d’offres vous satisfait-il ?

XD : L’Allemagne l’a expérimenté deux ans avant nous. Il s’agit là d’un pas en avant vers la vente de l’électricité solaire sur le marché spot. C’est une avancée, mais la règle reste encore peu claire pour nous experts solaires. Où va-t-on aller chercher les fameux référentiels M0 pour répondre aux AO ? Nous avons, a minima, besoin d’analyser le passé. Nous allons être obligés de travailler sur des hypothèses, mais je vous concède que cela n’est pas très confortable. Reste que l’équation retenue pour le calcul de la rémunération a été finalisée en collaboration avec le SER qui peut être fier de la qualité du travail fourni. Nous aboutissons à un bon compromis.

PS : Pensez-vous que l’autoconsommation peut-être un relais de croissance pour accroître le potentiel d’énergie solaire en France ?

XD : Je vais vous faire une réponse philosophique. Pour moi, l’autoconsommation est étroitement liée à l’homme, à son désir d’autonomie, de liberté et de contrôle de sa propre production d’énergie qui est très prégnante. L’autoconsommation, c’est permettre aux individus de produire leur énergie parce qu’ils le veulent. Aujourd’hui, la contribution de l’autoconsommation se situe environ à 5% du parc photovoltaïque. Elle sera un relais dans le futur mais il faudra du temps et des centaines de milliers de projets pour voir l’autoconsommation peser en termes de pénétration de marché dans le monde du solaire. Le rapport de force est déséquilibré avec d’autres segments. Il n’est qu’à voir la centrale de Cestas et ses 300 MW. Par son principe de production/consommation mais aussi la réalité économique des bailleurs ou son cadre légal, l’autoconsommation est soumise à de nombreux facteurs limitant. Des choses sont à améliorer. Le législateur qui est en train de s’adapter à ce nouveau modèle va lever les freins et de ce fait satisfaire la volonté des individus de prendre en main leur propre destin énergétique.

« Peu de gens ont compris ce que va devenir le solaire »

PS : Quel est votre point de vue sur les droits de douanes qui maintiennent un prix élevé du Wc et nuisent à la compétitivité du solaire en Europe alors que le solaire est déjà compétitif dans plus de 30 pays dans le monde ?

XD : Sur ce sujet, ma conviction est qu’il ne faut pas confondre free trade et fair trade. Le free trade, c’est la porte ouverte à tout. Vous savez, j’ai beaucoup de respect pour nos partenaires chinois. Je me rends régulièrement en Chine. Ils ont le sens de la relation qui se doit d’être équilibrée pour s’inscrire dans le long terme. Mais finalement où mettons-nous nos exigences ? Nous assistons aujourd’hui à une montée des tensions internationales avec les Etats-Unis, la Russie, la Turquie etc. Dans ce contexte que veut-on faire de l’industrie solaire en Europe ? Si cette petite protection, nous permet de maintenir et relancer cette industrie, je la prends. Nous avons encore une fenêtre de tir, même si elle est étroite. Il ne faut laisser passer cette occasion. C’est hautement stratégique. Peu de gens ont compris ce que va devenir l’énergie solaire dans le monde. Une énergie naturelle qui concerne quasiment 100% de la population mondiale et qui s’impose par un coût compétitif. Les volumes vont exploser. En France, la PPE annonce 20 GW en 2023. C’est deux fois ce qui est installé en Chine chaque année ! L’industrie du solaire va devenir l’un des business les plus importants de la planète. Il faut ouvrir les chakras de nos concitoyens sur ce sujet. Et nous Européens, Français, Allemands, nous voulons être dans le jeu de ce marché de l’industrie solaire créateur de valeurs et porteur de croissance !

PS : Vous croyez encore en une industrie française (difficultés de Sillia) voire européenne du PV ?

XD : Je veux bien me faire le mégaphone de la campagne présidentielle sur ce sujet majeur. Et il y a urgence. L’industrie solaire représente un investissement d’avenir. La démographie et les besoins en énergie explosent, notamment en Afrique. La France a des compétences pour exister sur ce marché dans le domaine du soft avec la gestion des datas, la digitalisation des moyens de paiement etc. Et pourquoi pas aussi dans le hardware ? Moi qui suis pourtant un acteur du service, je rêverais de reprendre une usine, de transformer la matière, de créer de la valeur. Je soutiens et revendique cette initiative du Livre Blanc du SER d’un consortium européen pour créer une véritable industrie du solaire forte en Europe.

« Faire du PV mieux »

PS : On parle beaucoup de digitalisation de l’énergie. Est-elle le vecteur indispensable au développement des énergies variables et renouvelables ? Et quid du stockage dans cet écosystème?

XD : En fait il ne faut pas attendre le stockage pour faire du PV, l’objectif est d’ores et déjà de faire du PV mieux. La baisse de 80% du prix de la technologie en quelques années, permet de surproduire de l’énergie grâce à des générateurs low cost rendant l’électricité issue du flux entrant solaire très bon marché. L’objectif est d’optimiser ce flux. Ma vision repose sur des onduleurs rendus de plus en plus intelligents par l’apport du numérique et la collecte des datas. Ces onduleurs doivent se parler et communiquer entre eux, d’une rue à l’autre, par un maillage neuronal sans nécessairement une infrastructure ou un opérateur. Si au sein de ce « smartgrid », on trouve quatre véhicules électriques ou quatre batteries tant mieux, mais là n’est pas l’essentiel du sujet. Quant au blockchain qui fait le buzz, ce n’est ni plus ni moins qu’un moyen de matérialiser ce changement de paradigme.

PS : Souscrivez-vous au scénario Ademe ou négaWatt de 100% renouvelable en 2050 ?

XD : Qu’une agence d’état comme l’Ademe évoque ce scénario, pour moi, cela signifie qu’un tabou est tombé. Un syndicat comme le SER a besoin de ça, de ce type de projections.

PS : Que diriez-vous au prochain président de la République pour le convaincre de l’intérêt de développer l’énergie solaire ?

XD : Je lui dirai qu’il faut arrêter d’imaginer que notre pays ne peut vivre que de services. Une telle société, cela n’existe pas. A un moment donné le roi est nu. L’industrie solaire est créatrice de valeur ajoutée. On nous dit que les commodités n’ont plus de raison d’être, mais Saint-Gobain avec le verre, Air Liquide avec les gaz ou Danone avec l’eau, ce sont de vrais métiers. J’aimerais pouvoir le convaincre en quelques mots de l’importance du solaire pour l’humanité dans les dix ans à venir. Ce qui donne aujourd’hui beaucoup de sens à ma vie.