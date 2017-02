Des formations du cd2e consacrÃ©e Ã  l'autoconsommation

Consommer sa propre production d’énergie, aujourd’hui, c’est possible. L’indépendance énergétique est aujourd’hui de plus en plus compétitive, accessible et également demandée, que ce soit par les particuliers ou par les entreprises. Le cd2e, pôle d’excellence sur les écoactivités et expert sur les énergies renouvelables avec sa plateforme LumiWatt propose des cycles de formations professionnelles dédiées !

Pour les Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, architectes, le cd2e propose 2 sessions d’1 journée : Jeudi 16 mars ou Mercredi 17 mai 2017. Acquis en fin de formation : Connaissance des évolutions réglementaires du secteur du PV, compréhension de la méthode pour la mise en œuvre d’un projet autoconsommation solaire sur un bâtiment ou à une échelle plus grande (quartier, logement collectif).

Pour les installateurs de solutions énergétiques : 2 jours pour comprendre et savoir dimensionner une installation PV en autoconsommation dans le logement les 2 et 3 mars 2017 ou 4 et 5 mai 2017. Acquis en fin de formation : Connaissance des évolutions réglementaires du secteur du PV, compréhension de la méthode pour la mise en œuvre d’un projet autoconsommation solaire en résidentiel.

