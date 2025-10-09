Mersen Ã  Rexel Expo : au cÅ“ur des solutions solaires pour une Ã©lectrification fiable et durable

Mersen, expertÂ mondial de la protection Ã©lectrique et des matÃ©riaux avancÃ©s, sera prÃ©sent Ã Rexel Expo 2025, lâ€™Ã©vÃ©nement phare de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, du 13 au 17 octobre Ã Paris â€“ Porte de Versailles (Stand S08). Lâ€™occasion pour lâ€™entreprise de rÃ©affirmer son engagement auprÃ¨s de la distribution professionnelle et de dÃ©voiler ses derniÃ¨res solutions pour la protection et la performance des installations Ã©lectriques. Focus sur le solaireÂ !

Avec prÃ¨s dâ€™un siÃ¨cle dâ€™expertise dans la protection Ã©lectrique et une position de leader mondial des fusibles industriels, Mersen accompagne depuis toujours les grands rÃ©seaux de distribution. Sa participation Ã Rexel Expo 2025 sâ€™inscrit dans une dÃ©marche forte de proximitÃ© avec les installateurs, Ã©lectriciens et prescripteurs. Â«Â Rexel Expo est une occasion unique de rencontrer nos partenaires et nos clients pour Ã©changer sur les principaux dÃ©fis auxquels le secteur Ã©lectrique est actuellement confrontÃ©. Mersen s’engage Ã amÃ©liorer la fiabilitÃ© et la sÃ©curitÃ© des installations Ã©lectriques dans tous les secteurs en proposant une gamme complÃ¨te de solutions de protection innovantes et performantesÂ Â» explique Thierry Marcel, Sales Manager France, Mersen.

Mersen, moteur de lâ€™innovation pour le solaire

Pionnier des solutions de protection pour les installations photovoltaÃ¯ques, Mersen dÃ©veloppe des technologies de pointe adaptÃ©es aux exigences croissantes des systÃ¨mes de production solaire Ã haute tension. Avec ses fusibles NHgPV spÃ©cialement conÃ§us pour les rÃ©seaux jusquâ€™Ã 800 VAC, Mersen garantit une protection optimale du cÃ´tÃ© AC et DC des installations, mÃªme dans les environnements les plus contraints. En complÃ©ment, Mersen propose une gamme complÃ¨te de parafoudres dÃ©diÃ©s au photovoltaÃ¯que, dont le Surge-TrapÂ® Terra, le premier parasurtenseur du marchÃ© qui, en plus dâ€™indiquer quâ€™il est correctement cÃ¢blÃ©, garantit quâ€™il existe un chemin correct vers la terre, condition essentielle pour assurer un niveau de performance Ã©levÃ© au parasurtenseur.

Pour un solaire plus sÃ»r et plus performant

La simplicitÃ© des informations de TERRAÂ® en fait lâ€™alliÃ© idÃ©al, aussi bien pour le personnel non qualifiÃ© que pour les professionnels de la maintenance spÃ©cialisÃ©s dans la mise Ã la terre. Les solutions proposÃ©es par Mersen sont pensÃ©es pour accompagner l’Ã©volution du marchÃ© vers des architectures Ã 2000 V DC. En dÃ©veloppant de nouvelles gÃ©nÃ©rations de fusibles et dispositifs de protection capables de rÃ©pondre Ã ces niveaux de tension plus Ã©levÃ©s, Mersen sâ€™impose comme un acteur stratÃ©gique au service dâ€™un solaire plus sÃ»r et plus performant tout en maÃ®trisant les coÃ»ts.Â Â«Â Chez Mersen, nous ne nous contentons pas de participer au marchÃ© de lâ€™Ã©nergie solaire : nous le faisons progresser. Nos technologies illustrent notre engagement fort en faveur des Ã©nergies renouvelables et dâ€™un avenir plus durableÂ Â» dÃ©clare Nordine SOUAR, Responsable distribution France.