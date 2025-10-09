Avec ses modules PV Made in France, Voltec Solar gagne la course contre la montre de la TVA Ã  5.5%

Depuis le 1er octobre, les particuliers souhaitant installer des panneaux photovoltaÃ¯ques peuvent bÃ©nÃ©ficier dâ€™une TVA rÃ©duite Ã 5.5% dÃ¨s lors que les panneaux respectent des critÃ¨res environnementaux dâ€™excellence. Voltec Solar, concepteur et fabricant franÃ§ais de panneaux photovoltaÃ¯ques est le premier industriel Ã dÃ©montrer lâ€™Ã©ligibilitÃ© de sa gamme de produits et Ã commercialiser la solution dÃ¨s aujourdâ€™hui. Un belle rÃ©activitÃ©Â fruit dâ€™une production locale !

Â

Le marchÃ© du photovoltaÃ¯que connaÃ®t un vÃ©ritable succÃ¨s chez les particuliers : les installations rÃ©sidentielles de moins de 9 kW reprÃ©sentent dÃ©sormais plus de 4 GW de puissance, soit lâ€™Ã©quivalent de cinq tranches de centrales nuclÃ©aires. GrÃ¢ce Ã ce nouveau taux de TVA rÃ©duit, les foyers franÃ§ais faisant le choix de la fabrication franÃ§aise bÃ©nÃ©ficieront dâ€™une Ã©conomie pouvant atteindre 2 000 â‚¬ sur le coÃ»t total de leur installation, renforÃ§ant ainsi lâ€™attractivitÃ© de lâ€™autoconsommation avec approvisionnement local.

Du silicium dâ€™origine europÃ©enne

Mis en place par dÃ©cret le 9 septembre 2025, ce dispositif sâ€™inscrit dans une politique plus large de soutien Ã la production locale. Il marque une premiÃ¨re Ã©tape vers la rÃ©industrialisation du secteur solaire europÃ©en, en valorisant les fabricants qui privilÃ©gient lâ€™approvisionnement local et les procÃ©dÃ©s Ã faible impact environnemental. Voltec Solar rÃ©pond pleinement Ã ces ambitions en commercialisant une nouvelle gamme de panneaux photovoltaÃ¯ques intÃ©grant du silicium dâ€™origine europÃ©enne. Ce dÃ©cret encourage Ã©galement lâ€™entreprise alsacienne Ã rÃ©investir dans ses capacitÃ©s industrielles : la ligne de production sera modernisÃ©e et une cinquantaine dâ€™emplois seront crÃ©Ã©s dans les prochaines semaines sur le site de Dinsheim-sur-Bruche.

Une stratÃ©gie centrÃ©e sur le contenu local et lâ€™impact environnemental

Limiter les impacts environnementaux et sociÃ©taux est au cÅ“ur de la stratÃ©gie de Voltec Solar depuis sa crÃ©ation. Â« Nous avons justifiÃ© de lâ€™empreinte CO2 la plus basse du marchÃ©, grÃ¢ce aux technologies que nous dÃ©ployons et aux partenariats que nous tissons. Et cela incite toute la filiÃ¨re Ã accroÃ®tre la part europÃ©enne dans les panneaux installÃ©s en France Â» souligne Lucas Weiss, directeur gÃ©nÃ©ral de Voltec Solar. Le dÃ©cret TVA nâ€™est quâ€™un dÃ©but : lâ€™entrÃ©e en vigueur du rÃ¨glement europÃ©en NZIA (Net Zero Industry Act), prÃ©vue au 1er janvier prochain, introduira des critÃ¨res supplÃ©mentaires destinÃ©s Ã renforcer la chaÃ®ne de valeur industrielle europÃ©enne. Â« Nous avons dÃ©jÃ rÃ©intÃ©grÃ© des composants europÃ©ens dans nos panneaux, notamment des polymÃ¨res europÃ©ens et du verre franÃ§ais, que nous avons rÃ©ussi Ã requalifier aprÃ¨s plusieurs annÃ©es dâ€™indisponibilitÃ© sur le continent Â» prÃ©cise Thomas Regrettier, Responsable technique chez Voltec Solar. Alors que la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que franÃ§aise entre dans une nouvelle Ã¨re, Voltec Solar appelle Ã une mobilisation collective pour soutenir la production locale et la qualitÃ© industrielle europÃ©enne. AncrÃ©e en Alsace, lâ€™usine de Dinsheim-sur-Bruche symbolise Ã la fois la renaissance du Made in France et le maintien dâ€™une industrie solaire compÃ©titive et durable en Europe. Â« Nous invitons lâ€™ensemble des acteurs du secteur Ã sâ€™engager pour construire, dÃ¨s aujourdâ€™hui, le monde de demain Â», conclut Lucas Weiss.