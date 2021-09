Merci pour votre soutien Ã  la famille de Christophe Courtois

Suite à la tragique disparition de Christophe Courtois directeur général de Tecsol, André Joffre, président de Tecsol et toutes les équipes du bureau d’études voulaient vous remercier chaleureusement à tous pour les messages de soutien et de sympathie que vous nous avez apportés. Sylvie, son épouse, et ses enfants Manon, Tom et Hugo ont également été très touchés par toutes les marques d’affection des professionnels du solaire suite au décès de Christophe. Ce dernier faisait l’unanimité par ses qualités humaines et ses compétences dans ce monde complexe du solaire. Pour soutenir les siens, nous sollicitons votre générosité à travers la cagnotte mise en place par Richard Loyen. Il reste encore une quinzaine de jours pour participer du montant que vous le souhaitez. Merci pour eux…

www.leetchi.com/c/pour-la-femme-et-les-enfants-de-christophe-etre-solaire-qui-sest-eclipse-trop-tot