Le dÃ©veloppeur belge d’Ã©nergie renouvelable Windvision acquiert Terre & Watts DÃ©veloppement

Avec l’acquisition de Terre & Watt, Windvision renforce ses capacités pour le développement des énergies renouvelables en France. De quoi également accentuer sa présence en Europe !

Le développeur belge d’énergie renouvelable Windvision a acquis le développeur solaire français Terre & Watts Développement. Soutenue par l’investissement de BlackRock par le biais du Global Renewable Power Fund III (GRPIII), cette nouvelle étape permet à Windvision de renforcer sa présence et ses capacités dans le but de fournir une énergie plus durable aux foyers européens.

Un portefeuille de développement de 4 GW

Depuis sa création en 2014, le développeur solaire français Terre & Watts Développement a développé 30 projets dans les régions Nouvelle Aquitaine et Hauts-de-France produisant plus de 2 gigawatt (GW) d’énergie solaire. L’investissement de Windvision dans Terre & Watts Développement soutiendra les ambitions solaires de la société en Belgique, en France et en Espagne, où Windvision dispose déjà de capacités, en ajoutant de l’expertise ainsi que de nouveaux projets à l’équipe et au portefeuille de Windvision. L’acquisition récente de Terre & Watts Développement porte le portefeuille de développement de Windvision à un total de près de 4 GW. Avec des projets solaires en cours dans le sud et le nord de la France, le portefeuille de Terre & Watts Développement complète les activités existantes de Windvision en France, qui sont principalement axées sur des parcs éoliens dans le nord-est et l’ouest du pays.

Une expertise très précieuse en matière d’énergie solaire

L’équipe de Terre & Watts Développement sera entièrement intégrée à la plateforme Windvision, ce qui permettra de constituer une équipe dédiée de plus de 40 experts. L’équipe se concentrera sur l’accélération du développement du portefeuille et la poursuite de la recherche proactive de nouvelles opportunités de croissance. Commentant la transaction, Simon Neerinckx, PDG de Windvision, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’unir nos forces avec Terre & Watts Développement. Les cultures de nos entreprises sont bien alignées, et nous sommes convaincus que l’expertise approfondie de Terre & Watts sur le marché de l’énergie solaire sera très précieuse pour atteindre notre ambition de soutenir un avenir plus vert. » François-Xavier Godfroy, ancien actionnaire et PDG de Terre & Watts Développement, ajoute : « Il était important pour nous de trouver un partenaire solide pour nos projets sans sacrifier les valeurs et la vision de Terre & Watts Développement. Avec l’équipe de Windvision, nous avons tout de suite compris que la continuité serait assurée, et nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec Windvision qui sera le moteur du développement des énergies renouvelables en France. »

Développement international

Cette nouvelle étape renforce la position de Windvision en tant qu’acteur majeur dans la production d’énergie renouvelable. Elle démontre l’engagement de l’entreprise à contribuer à l’ambitieux Green Deal de l’Union Européenne et à soutenir un avenir durable pour tous. Depuis l’investissement de BlackRock dans Windvision en août 2020, par le biais de son fonds Global Renewable Power III (“GRP III”), la société a étendu ses activités sur plusieurs marchés européens. GRP III est le troisième millésime de la série de fonds globaux d’énergies renouvelables de BlackRock et a atteint avec succès la clôture avec 4,8 milliards de dollars d’engagements au T1 2021. Le fonds cherche à investir dans l’ensemble des actifs d’infrastructure climatique, en mettant l’accent sur la production d’énergies renouvelables, le stockage et la distribution d’énergie. En février 2021, Windvision a acquis Vortex Energy Belgium afin d’étendre ses capacités de production d’énergie solaire et éolienne sur le marché belge. En outre, en France, en février 2021, deux projets éoliens ont été attribués à Windvision pour un total de 262 MW dans le cadre du septième cycle d’appels d’offres publics nationaux mené par l’Etat français. Le groupe Windvision cherche à développer ses équipes de spécialistes afin de renforcer sa plate-forme de premier plan sur des marchés cibles en Europe continentale.

Windvision et BlackRock ont été conseillés par KPMG, Linklaters et DNV, tandis que Terre et Watts Développement a été conseillé par le Cabinet Coluber.