MELVAN consolide son portefeuille de projets

MELVAN, lauréat de 4 MWc aux appels d’offres CRE bâtiments / ombrières, augmente et diversifie son portefeuille de projets bénéficiant d’un tarif de long terme. Un acteur de la transition énergétique au services des territoires !

A la faveur des résultats des Appels d’Offres de ce début d’année 2022, MELVAN a amélioré la maturité et la diversité de son portefeuille de projets solaires. MELVAN a désormais sécurisé des revenus long terme pour plus de 16 MWc de projets photovoltaïques en France. En effet, 4 MWc supplémentaires ont été ajoutés dans le pipe ces dernières semaines. Les projets concernent des toitures industrielles, des ombrières de parking ou de stockage, et sont localisés dans le Gard, le Vaucluse et la Haute-Garonne, ce qui vient compléter des projets au sol (avec et sans stockage) lauréats en 2020.

MELVAN confirme ainsi sa capacité à développer des solutions techniques diversifiées (projets solaires au sol, en toiture ou en ombrière, projets éoliens) adaptées aux attentes des territoires et pertinentes économiquement. Laurent Albuisson, Président de MELVAN se « réjouit de ces succès et félicite les équipes qui ont œuvré au développement des projets. MELVAN affirme un peu plus chaque jour son ambition de producteur indépendant d’énergie renouvelable, diversifié techniquement, et acteur de la transition énergétique au services des territoires ».

Après une levée de fond participative de 2 M€ au dernier trimestre 2021 dont la vocation est notamment de financer le déploiement des projets lauréats, MELVAN compte désormais 12 collaborateurs répartis sur ses sites d’Orléans, Avignon et Bordeaux, et détient un portefeuille de projets d’énergies renouvelables en développement ou co-développement de plusieurs centaines de MégaWatts.