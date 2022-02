BayWa r.e. dÃ©marre le chantier de la premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que flottante non subventionnÃ©e dâ€™Allemagne

5 800 modules fourniront 3 GWh annuels à la société minière Quarzwerke GmbH, qui autoconsommera trois-quarts de cette énergie solaire pour réduire son empreinte carbone. Il s’agit de la 14ème centrale solaire flottante de BayWa r.e., leader européen du secteur avec près de 200 MWc raccordés au réseau.

Dans les semaines à venir, BayWa r.e. mettra en service l’une des plus grandes installations photovoltaïques flottantes d’Allemagne pour Quarzwerke GmbH, entreprise familiale spécialisée dans l’extraction, le traitement et le raffinage des minéraux industriels, sur leur site de Haltern am See (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Cette installation est en cours de construction sur le plan d’eau Silbersee III, adjacent au site de l’usine, sur une superficie d’un peu moins de 1,8 hectare. Une fois achevée, quelque 5 800 modules photovoltaïques offriront une puissance nominale installée combinée d’environ 3 mégawatts-crête et produiront environ 3 millions de kilowattheures d’électricité par an. Cette installation permettra d’économiser près de 1 100 tonnes de CO2 par an.

Autoconsommer pour se prémunir de la hausse des coûts de l’énergie

Quarzwerke entend utiliser 75 % de l’électricité renouvelable produite pour son propre compte afin de réduire davantage son empreinte carbone. Par ailleurs, cette installation photovoltaïque flottante permettra à l’entreprise de limiter son exposition à la hausse des prix de l’énergie et du carbone. Le surplus d’électricité sera injecté dans le réseau public. Daniel Duric, directeur d’usine de Quarzwerke Haltern, commente la réussite de ce nouveau projet : « Après la construction ces dernières années de deux centrales de cogénération très performantes, nous renforçons notre investissement dans un avenir écologique et durable en nous dotant de l’une des plus grandes installations photovoltaïques flottantes d’Allemagne. Utiliser l’électricité produite par notre propre installation nous permettra de considérablement réduire nos émissions de CO2.. » Markus Schramm, chef de projet chez Quarzwerke Haltern, ajoute : « En tant que producteur de minéraux industriels de haute qualité, cette réalisation positionne comme précurseur en matière de durabilité et nous permet de réduire davantage notre empreinte carbone. Nous nous félicitons de travailler avec BayWa r.e., leader du marché du photovoltaïque flottant en Europe, qui est un partenaire compétent pour la réalisation de ce projet. »

Un système photovoltaïque flottant clé en main

Stephan Auracher, Directeur général de BayWa r.e. Power Solutions GmbH, poursuit : « Le photovoltaïque flottant offre une opportunité d’investissement intéressante pour les entreprises du secteur des matières premières et des matériaux de construction, qui ont souvent à leur disposition des étendues d’eau inutilisées, ou partiellement utilisées. Ces zones abritent un immense potentiel encore inexploité pour la transition énergétique. Grâce à nos systèmes photovoltaïques flottants clés en main, à nos années d’expérience et à des modèles d’autoconsommation et de financement avantageux, nous garantissons la meilleure solution économique possible à nos clients. Avec Quarzwerke, nous ouvrons la voie à cette technologie en implémentant la première installation photovoltaïque flottante non subventionnée par le gouvernement allemand. Nous y voyons le coup d’envoi de l’adoption de cette application solaire en Allemagne. » Jusqu’à présent, tous les projets photovoltaïques flottants en Allemagne ont été réalisés dans le cadre du dispositif allemand de soutien aux énergies renouvelables (EEG). Avec l’une des plus grandes installations flottantes à ce jour en Allemagne, dont la puissance atteindra environ 3 mégawatts-crête, BayWa r.e. fait la démonstration que les installations peuvent être exploitées de manière rentable sans recourir aux subventions accordées dans le cadre de l’EEG dès lors qu’une quantité suffisante d’électricité produite sert à subvenir à ses propres besoins. Les installations photovoltaïques flottantes modernes sont une solution idéale pour produire de l’électricité verte sans emprise au sol, notamment dans le cas des gravières et des carrières, qui offrent des surfaces d’eau artificielles de dimensions suffisantes. Plus l’installation est grande, plus son apport à la transition énergétique sera important.

Refroidissement des panneaux par l’eau et maintenance réduite

Toni Weigl, Chef de produit solaire chez BayWa r.e., explique : « Avec l’objectif du nouveau gouvernement allemand de produire 80 % de l’électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030, de nouvelles applications solaires telles que l’agrivoltaïsme et le photovoltaïque flottant gagnent en pertinence pour compléter les systèmes solaires installés sur les toits et au sol. Les systèmes photovoltaïques flottants sont économiquement viables et constituent une solution simple et rapide. Ils présentent l’avantage d’un rendement énergétique plus élevé grâce à l’effet de refroidissement de l’eau et de coûts d’exploitation et de maintenance réduits. Nous espérons maintenant que le nouveau gouvernement allemand améliorera rapidement les conditions réglementaires pour le photovoltaïque flottant, ainsi que le prévoit déjà l’accord de coalition. »

Encadré

10 GW de potentiel en France

En France, BayWa r.e. développe un portefeuille de projets flottants de 50 MWc. « La France dispose d’un potentiel de 10 GW pour le solaire flottant. » explique Benoît Roux, Directeur solaire de BayWa r.e. France. « Sous réserve d’adapter certaines contraintes sur la réhabilitation de sites d’extraction, de nombreux plans d’eau artificiels résultant de la fin d’exploitation de carrières, gravières ou sablières, peuvent rapidement être convertis en centrales photovoltaïques. »