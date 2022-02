RECHARGE : et si le leadership europÃ©en en matiÃ¨re de batteries passait par les urnes

RECHARGE, l’association européenne de l’industrie des batteries au lithium rechargeables et avancées, appelle les décideurs à viser le leadership mondial dans les chaînes de valeur des batteries durables tout en renforçant une industrie européenne compétitive. Autour d’un vote crucial pour un sacré challenge à relever !

La commission de l’environnement du Parlement européen vote le 10 février sur les amendements de compromis à la proposition de la Commission pour un nouveau règlement sur les batteries. RECHARGE, appelle les décideurs à donner la priorité aux mesures qui établiront le leadership mondial de la réglementation environnementale grâce à une industrie européenne des batteries forte et compétitive.

Un domaine d’intérêt stratégique pour l’UE

« D’un point de vue holistique, toutes les mesures doivent en fin de compte suivre la voie de l’UE définie dans l’ambition du Green Deal et les objectifs de neutralité climatique. Les batteries durables jouent un rôle essentiel dans l’avancement de la transition énergétique et de la décarbonation. Elles ont été identifiées comme un domaine d’intérêt stratégique pour l’UE. De plus, les décideurs politiques ont une chance unique d’établir un cadre législatif qui permet à une chaîne de valeur européenne des batteries de devenir un leader mondial compétitif, établissant ainsi des normes de durabilité pour le reste du monde », a déclaré Claude Chanson, directeur général de RECHARGE, commentant les futurs votes.

Une question d’empreinte carbone

RECHARGE a salué la proposition tant attendue de la Commission pour un règlement sur les batteries, qui a établi une base solide pour un règlement modernisé, y compris l’empreinte carbone et les mesures de diligence raisonnable, que l’industrie avait réclamées. L’empreinte carbone et les mesures globales de diligence raisonnable – si elles sont correctement mises en œuvre et appliquées – ont un potentiel de pilotage inégalé pour renforcer la compétitivité européenne. « Une mesure d’empreinte carbone qui ne peut pas être correctement mise en œuvre et contrôlée au niveau des États membres, en raison d’un champ d’application trop large, perd son objet et perd son sens. Cela mettrait non seulement en péril la compétitivité de l’industrie européenne encore naissante des batteries, mais ouvrirait également la porte à l’écoblanchiment et à l’entrée de produits non conformes dans l’UE », a ajouté Chanson. En outre, RECHARGE avertit que certains amendements bien intentionnés sur lesquels la commission de l’environnement votera demain pourraient ne pas atteindre les objectifs généraux, et appelle les députés à considérer.

Des règles du jeu équitables pour tous

Quelle que soit la conception, l’application ou la technologie, toutes les batteries sont des dispositifs électrochimiques, optimisés pour stocker et libérer de l’énergie en fonction de la demande de l’application. En raison de leur libération d’énergie et de leurs propriétés chimiques, les batteries doivent satisfaire à une série d’exigences de sécurité internationales, européennes et nationales lors de leur production, transport, stockage, utilisation et gestion de fin de vie. La sécurité du produit et du consommateur est donc une priorité essentielle pour l’industrie européenne des batteries. Presque chaque changement non qualifié de composants, tel que le remplacement de cellules individuelles d’un bloc-batterie ou du BMS, entraîne la perte de conformité aux tests de sécurité. Les propositions les plus récentes suggérées, telles que la remplaçabilité des batteries en dehors de la catégorie des batteries portables d’usage général, la réparabilité des packs de batteries et des cellules ainsi que des chargeurs communs mettent en péril le contrôle de la sécurité. La création de règles du jeu équitables en ce qui concerne les produits importés est essentielle pour l’industrie européenne des batteries. Les fabricants européens de batteries introduiront de nombreuses innovations au cours des prochaines années et il convient donc de faire preuve de prudence dans un environnement en évolution rapide pour ne pas trop réglementer la conception des produits et ne pas définir de manière trop étroite les performances des produits. De telles mesures pourraient entraver la capacité de l’industrie à innover et à répondre aux demandes nouvelles et futures plus complexes des clients. La situation dans laquelle la difficulté d’appliquer plusieurs des exigences de conception proposées – y compris le contenu recyclé – qui conduirait à des conditions de concurrence inégales, entravant l’innovation et la compétitivité de l’industrie européenne, doit être évitée.