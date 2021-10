Meet’Up Greentech du 19 au 22 octobre 2021 : programme et inscription

Le Meet’up Greentech est le rendez-vous national annuel de la Greentech française. Il s’agit d’un moment d’échange privilégié pour les acteurs de l’écosystème de l’énergie renouvelable et digitale afin d’accélérer les activités et les politiques publiques. Le Meet’Up se tiendra le 19 octobre en présentiel au Centre Pierre Mendès France au Ministère de l’Economie et des Finances et les 20, 21 et 22 octobre en ligne. Il s’agit d’un évènement gratuit.



Ministres, investisseurs, acheteurs, grands comptes, chercheurs, experts, start-up & PME ou encore journalistes, soit plus de 2 000 participants sont attendus. Sur les quatre jours de l’événement, des intervenants de haut niveau participeront à des conférences sur les thématiques de la transition écologique comme l’Intelligence Artificielle responsable, la finance verte, la réindustrialisation ou encore l’Agtech. Chaque participant inscrit pourra également échanger avec l’ensemble des participants par le biais de rendez-vous d’affaires sur la plateforme Vimeet lors des trois jours en distanciel.

greentechinnovation.fr/meetup-greentech-france/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Meetup_Greentech_2021&utm_medium=email