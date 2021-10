Etat de lâ€™art et bÃ©nÃ©fices attendus du photovoltaÃ¯que dans la mobilitÃ© Ã©lectriques : webinaire le 22 octobre de 11h00 Ã  12h00

Les partenaires du projet PV2E_Mobility organisent un webinaire vendredi 22 octobre de 11h à 12h pour vous présenter les résultats issues du 1er rapport de PV2E-Mobility, un projet de recherche sur l’utilisation du photovoltaïque dans les transports débuté en 2020. A ne pas manquer !

Coordonné par l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), le projet PV2E-Mobility constitue la contribution française à un vaste programme sur le photovoltaïque lancé par l’Agence Internationale de l’Energie. Outre l’UTC qui est à la fois une Grande Ecole et une Université qui délivre le titre d’ingénieur dans plusieurs domaines, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), le bureau d’études techniques en énergie solaire Tecsol, le SAP Labs France, le bureau d’études en efficacité énergétique Polymage et le distributeur d’énergie Enedis participent également à ce projet tourné vers l’innovation. Ce projet bénéficie par ailleurs du soutien financier de l’ADEME. L’objectif principal de ce projet s’étalant sur quarante mois est d’examiner les tenants et les aboutissants de l’apport de l’énergie photovoltaïque dans le transport. Ceci en prenant en compte deux dimensions : le photovoltaïque embarqué dans le véhicule et son utilisation dans les infrastructures de recharge. Le projet cherchera notamment à mettre en exergue les barrières et les exigences pour que le photovoltaïque puisse intervenir efficacement dans ces deux dimensions.

Pour la partie liée à l’utilisation du photovoltaïque embarqué dans les véhicules, le projet PV2E Mobility cherchera à déterminer quelle quantité d’énergie est-il possible de produire à l’aide du photovoltaïque, ce que l’on peut faire de cette énergie et si son utilisation est réaliste. L’objectif est de voir, sur une durée suffisamment importante allant de 6 mois à 1 an, s’il est possible avec ses panneaux de produire suffisamment d’énergie pour que ces véhicules puissent accomplir leurs trajets habituels. A partir des données récoltées, il sera possible de mieux cerner quand et comment utiliser l’énergie solaire produite. Une énergie qui ne sera pas forcément suffisante pour faire rouler le véhicule sur de longues distances, mais qui pourra être utile sur de courts trajets ou pour faire fonctionner un grand nombre d’auxiliaires. D’autre part, l’étude portera sur la technologie photovoltaïque en elle-même, dont le rendement doit être amélioré, car elle constitue pour l’instant l’obstacle principal à son utilisation autrement que comme une source d’énergie d’appoint.

