Matthieu GuesnÃ©, prÃ©sident fondateur de Lhyfe rÃ©agit Ã  l’allocution du PR sur le plan “France 2030″

Dans son allocution concernant le plan « France 2030 », le Président de la République a annoncé un soutien massif au développement de la filière hydrogène vert / bas carbone via plusieurs enveloppes (soutien aux start-ups industrielles, aux innovations de rupture, à l’hydrogène…) et a indiqué vouloir que la France soit le leader de l’hydrogène vert. Le signal est formidable pour l’ensemble de la filière, mais surtout pour la respiration qu’elle promet à nos enfants. Le Président regrette cependant que la France et l’Europe aient « trop peu investi sur l’offre » d’énergies renouvelables pour produire suffisamment d’hydrogène vert. Chez Lhyfe, nous rappelons que :

- Le 30 septembre 2021, Lhyfe a inauguré le premier site au monde à produire de l’hydrogène renouvelable de façon industrielle à partir d’énergies éoliennes. Désormais, on peut rouler à partir d’eau et de vent dans les Pays de la Loire. C’est donc bien en France que se situe déjà l’innovation dans la production d’hydrogène renouvelable. La France est donc bien positionnée sur le chemin du leadership mondial.

- Ce premier site produit aujourd’hui 300 kg par jour, d’ici quelques mois 1 tonne par jour, pour faire rouler les premiers véhicules disponibles dans les Pays de la Loire. A titre d’illustration, avec 1 tonne par jour, on alimente la flotte de bus et de bennes à ordures ménagères d’une ville de 50 000 habitants comme La Roche-sur-Yon.

- Ce n’est que le début : nous avons déjà une soixantaine de projets en France et à l’international, où nous produirons au minimum 1 tonne par jour, et dans la majorité, 10 tonnes par jour. A titre d’équivalent, avec 10 tonnes par jour, on alimente la flotte d’une ville de 500 000 habitants, comme Nantes.

Parmi ces projets :

- Dans le Grand Ouest français, le projet VHyGO porté par Lhyfe a pour objectif – à l’horizon 2024 – de déployer 10 sites de production, 20 stations de distribution et 500 véhicules hydrogène sur les régions Bretagne, Normandie et Pays de la Loire.

- Au Danemark, les projets GreenLab et GreenHyScale prévoient la production respective de de 8 et 30 tonnes par jour en 2022 et 2024.

- Mais encore… Nous travaillons déjà sur plusieurs projets de production d’hydrogène offshore (au large du Croisic, en Mer du Nord…). Sur le projet Haldane, au large de l’Ecosse, Lhyfe produira 100 tonnes par jour en 2025.

Le temps que l’ensemble de la filière se mette en place et s’équipe (construction des stations de distribution, acquisition de bus, bennes à ordure ménagères, camions, chariots élévateurs, voire même trains et avions…), de multiples nouveaux sites de production d’hydrogène renouvelable auront donc vu le jour et leur capacité de production sera très élevée.

Avec 140 plateformes de production d’hydrogène renouvelable offshore à travers le monde installées d’ici 2035, nous arriverons à économiser 1 milliard de tonnes CO2. Preuve de la solidité du projet : nous venons de lever 50 millions d’euros pour financer nos prochains projets, renforcer nos équipes et financer nos travaux de R&D. Nous sommes donc confiants dans le fait que la France ait – non seulement les moyens de devenir le leader de l’hydrogène vert – mais aussi de l’hydrogène renouvelable et totalement décarboné. Toute notre équipe y travaille chaque jour d’arrache-pied, parce que nous n’avons pas d’autre choix pour tourner le dos aux énergies fossiles et atteindre les ambitions européennes de réduction de CO2…