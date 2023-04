Medfel Perpignan : lâ€™agrivoltaÃ¯sme, un atout pour les producteurs de fruits en pÃ©riode de sÃ©cheresse

Dans un contexte de sécheresse, l’installation de panneaux solaires au-dessus des cultures réduit l’évapotranspiration et limite la température pendant les pics de chaleur. Présentée à Perpignan le 26 avril lors du salon du Medfel, cette technologie reçoit un écho particulier à l’heure où les Pyrénées-Orientales connaissent un épisode de sécheresse d’une intensité jamais atteinte. L’agrivoltaïsme, un atout considérable dans la maîtrise des consommations d’eau…

Les panneaux photovoltaïques peuvent être un allié des agriculteurs en limitant les effets du changement climatique sur les cultures, en renforçant l’attractivité des métiers agricoles et en apportant un revenu complémentaire. Actif depuis 2016 sur ce secteur, BayWa r.e. exploite 15 installations de ce type en Europe avec une technologie de panneaux semi-transparents adaptée à chaque culture (framboises, myrtilles, pommes… etc).

Une production énergétique secondaire

L’agrivoltaïsme associe à une production agricole principale une production énergétique secondaire, sur une même surface. Un projet agrivoltaïque est propre à chaque exploitation agricole et a pour objectif final d’améliorer la résilience de l’exploitation agricole.

Un système agrivoltaïque aura pour objectifs :

De protéger les cultures face aux aléas climatiques

○ Protection mécanique contre la grêle

○ Diminution du stress thermique : écrêtage des températures jusqu’à -6° lors des pics de chaleur et limitation des baisses de températures en période de gel

D’économiser de l’eau et des intrants

○ Réduction de l’évapotranspiration de l’ordre de 25%

○ Meilleure ventilation et réduction des risques de maladie par rapport aux cultures sous tunnels plastiques

De réduire les coûts de production

○ Économies de plastiques et de temps de travail (pour les installer, les remplacer ou les réparer) par rapport aux fruits sous bâches ou filets

○ Pas d’investissement supplémentaire de l’exploitant

De faciliter les récoltes

○ Conditions de travail améliorées (protection contre les intempéries et les fortes chaleurs)

De produire de l’énergie verte et locale

Des panneaux semi-transparents

Des panneaux semi-transparents

La technologie agrivoltaïque de BayWa r.e. s’appuie sur un système adaptable de panneaux bi-verres semi transparents permettant de laisser passer suffisamment de lumière en fonction des besoins des plantes. BayWa r.e. développe des projets agrivoltaïques depuis 2016 et exploite aujourd’hui 15 installations agrivoltaïques dont 9 installations de modules semi-transparents, totalisant près de 6 MWc.

Des installations adaptées à chaque profil de production

Les modules sont surélevés pour une intégration facile et sécurisée des cultures et des machines agricoles. L’agriculteur peut s’appuyer sur la structure photovoltaïque pour son palissage, accrocher les filets de protection entre les panneaux et incorporer son système d’irrigation / aspersion. Il est également possible de récupérer l’eau de ruissellement des panneaux par des gouttières et de la réinjecter dans le système d’irrigation.

Des partenaires recherchés pour tous types de projets

BayWa r.e. recherche des producteurs partenaires parmi les vignerons, arboriculteurs (pommes, poires, cerises, prunes, mirabelles, kiwis, noisettes etc.) ou encore des producteurs de fruits rouges (framboises, groseilles, myrtilles, fraises etc.) qui désireraient équiper cinq à plusieurs dizaines d’hectares de leurs exploitations d’ombrières photovoltaïques. Des projets pilotes (démonstrateurs) peuvent être envisagés pour les espèces pas encore équipées par BayWa r.e. L’objectif : accroître la résilience des agriculteurs en facilitant leur adaptation au changement climatique et leur stratégie d’atténuation, avec une production simultanée d’aliments et d’énergie solaire sur une seule et même surface.