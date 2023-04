Le soleil du Maroc pour alimenter les foyers britanniques

Le projet d’énergie renouvelable de Xlinks, un concept pionnier, reçoit le soutien de TAQA et d’Octopus Energy. TAQA investira 25 millions de GBP (113 millions d’AED) et Octopus Energy 5 millions de GBP (22 millions d’AED) dans la phase de développement de Xlinks. Une fois achevé en 2030, le projet fournira 8 % des besoins en électricité du Royaume-Uni à partir de sources renouvelables au Maroc.

Xlinks First Limited a franchi une première étape critique avec la clôture réussie de cette étape de financement, qui a permis de lever 30 millions de livres sterling. Cet investissement fait suite à un autre apport de 25 millions de livres sterling (113 millions d’AED) de la part d’Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA), l’une des plus grandes sociétés de services publics intégrées cotées en bourse au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et de 5 millions de livres sterling (22 millions d’AED) de la part d’Octopus Energy, pionnier britannique de la GreenTech.

Un projet de production d’énergie renouvelable et d’exportation transfrontalière sur longue distance

Avec leur investissement, TAQA et Octopus Energy valident le projet de Xlinks de poser les plus longs câbles sous-marins à courant continu haute tension (CCHT) du monde entre le Maroc et le Royaume-Uni, en passant par le Portugal, l’Espagne et la France, dans le cadre du projet d’énergie Maroc-Royaume-Uni. Il s’agit d’un projet de production d’énergie renouvelable et d’exportation transfrontalière sur longue distance, le premier du genre à être planifié à l’échelle mondiale, qui répond à la demande croissante de capacité de production d’énergie du Royaume-Uni. Xlinks fournira ainsi au Royaume-Uni 3,6 GW d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, soit près de 8 % des besoins actuels du pays, suffisant pour alimenter sept millions de foyers britanniques d’ici la fin de la décennie. Le ministère britannique de la sécurité énergétique a d’ailleurs mis en place une équipe dédiée qui travaillera avec Xlinks afin d’examiner les atouts du projet et comprendre comment celui-ci pourra contribuer à la sécurité énergétique du Royaume-Uni. « En tant que champion de l’énergie et de l’eau à faible teneur en carbone, l’investissement de TAQA au sein du projet Xlinks montre que nous sommes déterminés à contribuer à la réduction des émissions tout en maintenant la sécurité de l’approvisionnement en énergie dont dépendent les populations. Nous travaillons déjà sur un projet sous-marin CCHT à grande échelle à Abu Dhabi, et nous possédons et exploitons l’une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques au monde. Cet investissement nous offre la possibilité de mettre à profit notre expertise en matière d’infrastructures et d’énergies renouvelables au profit du Royaume-Uni et du Maroc » confie Jasim Husain Thabet, président-directeur général du groupe TAQA et directeur général.

10,5 GW de parcs solaires et éoliens, soutenue par 20 GWh/5 GW de stockage en batterie

L’électricité sera produite dans la région de Guelmim Oued Noun, au Maroc, par une installation de 10,5 GW de parcs solaires et éoliens, soutenue par 20 GWh/5 GW de stockage en batterie. L’installation sera connectée au réseau électrique britannique dans le Devon, au sud-ouest de l’Angleterre, par le biais de quatre câbles CCHT sous-marins de 3 800 km, qui seront fabriqués au Royaume-Uni. Ce projet s’appuiera sur l’expertise du Maroc en matière d’énergies renouvelables, tout en soutenant son rôle de leader mondial dans la lutte contre le changement climatique, en valorisant davantage ses ressources naturelles et en renforçant sa stratégie d’exportation d’énergies renouvelables. Le projet créera environ 10 000 emplois au Maroc pendant la phase de construction et entraînera d’importants investissements étrangers pour le pays. « L’ambition de Xlinks est de fournir aux ménages britanniques une énergie sûre, abordable et verte tout au long de l’année. Grâce à cet investissement et au soutien de nos partenaires TAQA et Octopus, ainsi qu’au soutien des gouvernements britannique et marocain, nous faisons un pas de plus vers la réalisation de cette ambition. L’énorme potentiel du projet Maroc – UK Power aidera le Royaume-Uni à accélérer sa transition vers des sources d’énergie propres, à accroître la sécurité énergétique et à réduire les factures des consommateurs. » Simon Morrish, PDG de Xlinks. Et Greg Jackson, PDG et fondateur d’Octopus Energy Group de conclure : « Ce partenariat entre Xlinks, TAQA et Octopus Energy nous permet de faire avancer l’un des projets énergétiques les plus visionnaires au monde. Lorsque les gens demandent comment alimenter les pompes à chaleur et les voitures électriques lorsqu’il n’y a pas de vent, c’est une grande partie de la réponse. Il s’agit d’une nouvelle industrie mondiale, et le Royaume-Uni et ses partenaires peuvent être les premiers à la mettre en œuvre, contribuant ainsi à faire de la Grande-Bretagne un leader dans la transition vers des énergies renouvelables à faible coût – réduisant les factures, alimentant l’industrie et créant des emplois verts tant au Royaume-Uni qu’au Maroc ».