Nomination dâ€™Adrien Demont au poste de Directeur GÃ©nÃ©ral OpÃ©rationnel dâ€™Helexia Agri

Expert reconnu du photovoltaïque, Adrien Demont est un ancien d’Helexia où il a officié en tant que Chef de projet photovoltaïque de 2015 à 2019, à la suite d’un projet entrepreneurial – la société Activolt qu’il a fondée en 2006. Il a ensuite poursuivi son parcours en tant que Responsable du pôle construction au sein d’une société concurrente. Helexia Agri complète l’offre d’Helexia France, acteur de la transition énergétique et de la décarbonation des activités industrielles, tertiaires et agricoles.

« Je suis ravi de revenir au sein d’Helexia et de mettre mon expertise au service de ce projet d’envergure qui s’inscrit parfaitement dans l’ADN du groupe. Cap Sud est l’un des pionniers du photovoltaïque agricole. Forte des synergies entre les deux entités, Helexia Agri a l’ambition de devenir un acteur de référence de ce marché en pleine croissance », explique Adrien Demont, nouveau Directeur Général d’Helexia Agri.

« L’arrivée d’Adrien va permettre d’accélérer la croissance d’Helexia Agri sur le marché agricole, après une intégration réussie au sein d’Helexia. Sa grande expérience du secteur et celle de l’équipe en place sont autant d’atouts pour développer la marque et accélérer les synergies avec Helexia France », ajoute Christophe Constant, Directeur Général d’Helexia France.

« Je suis très heureux du retour d’Adrien Demont. Helexia France et Helexia Agri sont en mesure de proposer un accompagnement complet et pertinent pour l’ensemble des sociétés et organisations, qu’elles soient tertiaires, industrielles ou agricoles. Dans ce marché concurrentiel en croissance, soutenu par des objectifs gouvernementaux ambitieux, cette expertise globale constitue un formidable atout », complète Benjamin Simonis, Co-Fondateur et Directeur Général du Groupe Helexia.