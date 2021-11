Mecopark, un concept inÃ©dit dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques clÃ© en main, sans fondation

Un concept exclusif : des ombrières solaires futuristes auto-lestées, sans fondation, fabriquées en France… du jamais vu dans le domaine du photovoltaïque ! Vous avez dit disruptif ?

Le groupe MECO (MECOJIT situé à Capdenac (12) et MECOSUN situé à Saint Lys (31)), spécialiste du photovoltaïque, créé l’évènement par la mise sur le marché d’un modèle d’ombrières sans fondation breveté (n°brevet FR2007282).

En moins d’une semaine, les installations photovoltaïques fonctionnent !

Equipez des espaces de stationnement rapidement, sans détruire le revêtement existant… C’est donc possible ! La solution MECOPARK s’adapte à tout type de parkings (neuf ou existant). Les supports principaux, des pieds en béton, conçus par une entreprise locale (12), permettent à eux seuls l’ancrage de la toiture solaire, sans travaux d’excavation (hors tranchée pour câbles) et sans endommager les surfaces. En moins d’une semaine, les installations photovoltaïques fonctionnent ! Ce nouveau concept allie praticité, esthétisme, grâce au design innovant des pieds en béton, mais aussi la rentabilité. La solution MECOPARK est, en effet, plus économique que les ombrières solaires en structure métallique. La forme bien spécifique en O des pieds laisse la possibilité de prévoir un affichage publicitaire, la teinte dans la masse ou la mise en peinture des pieds qui permettent un repérage des places de parking pour les grandes surfaces. A l’heure de la transition électrique, des bornes de recharges électriques et autres options possibles imaginées par cette équipe d’ingénieurs peuvent très facilement être intégrées à ce nouveau concept pour répondre aux attentes actuelles du marché, à l’instar du parking de l’Intermarché Martel dans le Lot (132 kWc) équipé de bornes électriques ou de celui de Mecojit, à Capdenac dans l’Aveyron (100 kWc)

Plus écolo, plus local

Sur le plan environnemental, les ombrières béton sont particulièrement vertueuses. Elles disposent d’une empreinte carbone significativement plus faible qu’une ombrière solaire métallique. La structure est complètement amovible : si nécessaire en fin de cycle de vie, les ombrières peuvent être entièrement démantelées. Pour le territoire aussi, ces ombrières sont positives. La fabrication des pieds bétons est réalisée par AB Béton installé dans l’Aveyron, tout comme le géomètre Getude. Ce type de réalisation d’ombrières impacte en fait l’emploi local durant toute la durée de vie du projet, du développement à la conception en passant par le développement MECOJIT, Capdenac(12) et Mecosun (31). Il renforce la notion très tendance de souveraineté nationale avec la réduction des risques liés à une production d’électricité 100% centralisée et grâce aussi à une relocalisation d’une partie de la fabrication. Ces ombrières béton répondent à des enjeux pluriels très actuels à la fois écologique, économique et politique…