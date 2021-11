AkuoCoop lance une campagne d’investissement participatif de 2 millions dâ€™â‚¬ pour accÃ©lÃ©rer la solarisation des toitures

AkuoCoop, la plateforme de financement participatif du Groupe Akuo, lance une nouvelle campagne d’investissement participatif à hauteur de 2 millions d’euros. Cette campagne offre aux particuliers et aux entreprises l’opportunité d’investir dans le développement d’Atriohm, un programme de solarisation des toitures et d’ombrières en France et ainsi de bénéficier de la rentabilité de ces projets.

Atriohm est une solution de financement permettant aux maîtres d’ouvrage publics et privés (entreprises, collectivités locales, promoteurs…) de valoriser énergétiquement leur toiture ou leurs parkings sans entamer leur capacité d’investissement.

Accélérer la transition énergétique avec une production d’électricité renouvelable, locale et en circuit-court

Atriohm prend en charge tout ou partie de l’installation, réalise les démarches administratives d’urbanisme et de raccordement et assure l’exploitation et l’entretien du dispositif de solarisation. L’offre clé en main d’Atriohm repose sur des solutions de solarisation adaptées à tous les besoins. Les toitures seront équipées soit avec des panneaux photovoltaïques conventionnels, soit les tuiles photovoltaïques Sunstyle fabriquées en France et produites à Châtellerault, dans la Vienne (86). Des solutions d’ombrières seront également exploitées

sur les parkings. Akuo et la Banque des Territoires ont créé Atriohm à l’été 2021. L’entité bénéficie à la fois de l’expertise de la Banque des Territoires en matière d’investissements territoriaux, et à la fois du savoir-faire d’Akuo, producteur indépendant d’énergie renouvelable depuis 2007, et l’un des leaders du marché

Akuo lance une émission obligataire pour le financement d’Atriohm

Les investisseurs, particuliers et entreprises, peuvent désormais participer au

développement de cette initiative en finançant les premiers investissements d’Akuo dans Atriohm via l’émission obligataire AKUO ATRIOHM 2026. La société émettrice de cette opération est AKUO ENERGY SAS (RCS Paris B 495 259 061), maison-mère du Groupe Akuo. Cette campagne de financement à hauteur de 2 millions d’euros est ouverte à tous les particuliers et entreprises disposant d’une résidence fiscale ou d’un siège social : en France Métropolitaine & Outre-mer, dans l’un des pays de l’Espace Economique Européen (EEE). Cette opération, ouverte à partir de 50 € et sans limite de plafond, est éligible à un investissement via un Plan d’épargne destiné à financer les petites et moyennes entreprises (PEA-PME). Les conditions financières de l’opération sont à découvrir sur la plateforme www.akuocoop.com ou auprès de l’équipe Relations Investisseurs.

Offrir à tous la volonté de faire fructifier son épargne

Eric Scotto, président et cofondateur d’Akuo, déclare : « Notre ambition est, ici, guidée par la volonté d’accélérer la transition énergétique, en offrant à tous la possibilité de faire fructifier son épargne, en faisant le choix d’un investissement viable économiquement, durable et parfaitement intégré dans le paysage. » Matthew Mellin, Directeur Général d’AkuoCoop déclare : « AkuoCoop est fier de permettre aux citoyens et aux entreprises d’investir dans cette initiative importante aux côtés d’acteurs fiables tels que Akuo et la Banque des Territoires. »

Encadré

D’importantes perspectives pour la solarisation en France et en Europe

Selon une étude du Joint Research Centre de la Commission Européenne publiée en 2019, les toits de l’UE pourraient potentiellement produire 680 TWh d’électricité, dont les deux tiers à un coût inférieur aux tarifs résidentiels actuels. Atriohm se donne pour ambition de développer plus de 500 000 m2 de couverture d’ici 2024, soit une capacité d’environ 100 MWc.