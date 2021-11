Dhamma Energy et Ingeteam dÃ©marrent lâ€™une des dix plus plus grandes centrales photovoltaÃ¯ques en France, de 87,5 MWc

Fin octobre dernier, Dhamma Energy a inauguré la centrale solaire photovoltaïque d’Athies-Samoussy, située dans la région des Hauts-de-France. D’une capacité totale de 87,5 MWc, ce projet fait partie des dix plus grandes centrales photovoltaïques de France et représente le plus grand projet photovoltaïque fourni par Ingeteam dans le pays. Pour cette centrale solaire, Ingeteam a fourni les onduleurs photovoltaïques, les équipements de transformation moyenne tension et les travaux de mises en service du projet.

Installée sur le site réhabilité de l’ancienne base aérienne de l’OTAN à Laon-Athies, la centrale regroupe cinq parcs photovoltaïques répartis sur 100 hectares. Ils sont tous déjà opérationnels et devraient produire ensemble environ 93 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de quelque 40 000 foyers français.

Dhamma Energy a obtenu un tarif régulé pour la centrale d’Athies-Samoussy dans le cadre d’un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en 2018 et a choisi, Grupo Ortiz, comme partenaire dans le cadre du contrat Full EPC. La construction de la centrale a débuté au début de 2020.

Patrice Casamayou, directeur des activités solaire photovoltaïque, stockage d’énergie et mobilité électrique pour la filiale française d’Ingeteam, a souligné: “Je suis très fier de l’excellent travail d’équipe réalisé par le personnel d’Ingeteam, et je remercie Dhamma Energy et Grupo Ortiz pour la confiance qui nous est accordée”.

La centrale d’Athies-Samoussy vient étoffer le portefeuille du groupe énergétique italien Eni, qui a racheté les activités en Espagne et en France à Dhamma Energy en octobre 2021. A travers sa filiale Eni gas e luce, le groupe énergétique a ainsi récupéré 120 MWc d’énergie solaire de centrales en exploitation en France et un portefeuille solaire en développement de près de 3 GWc en France et en Espagne.

