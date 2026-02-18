Frank Énergie arrive en France pour déployer son modèle de tarification dynamique de l’électricité

Présent aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, Frank Energie, pionnier batave de la tarification dynamique de l’électricité en Europe, annonce son lancement en France. Avec une offre d’électricité 100 % renouvelable et des services intelligents dédiés notamment à la recharge de véhicules électriques, l’entreprise ambitionne de transformer la manière dont les Français consomment et pilotent leur énergie au quotidien.

Implantée à Lille pour le marché français et s’appuyant sur une équipe internationale de 40 collaborateurs représentant près de 12 nationalités, principalement basée à Amsterdam, l’entreprise entend répondre aux tensions actuelles du marché de l’énergie en France.

Frank Énergie accélère son expansion européenne et s’implante en France

Avec la fin de l’ARENH et la hausse continue des prix de l’énergie, la volatilité des tarifs pèse directement sur les factures des consommateurs. Pour répondre à ces défis, Frank Énergie propose un contrat dynamique qui répond à ces enjeux en offrant une totale transparence : les clients accèdent aux prix réels de l’électricité, heure par heure. Partant du constat que l’énergie dynamique existe déjà sur le réseau mais reste largement inaccessible aux consommateurs finaux, l’entreprise entend redistribuer cette énergie tout en garantissant une électricité 100 % verte et locale. Forte de plus de 100 000 clients actifs en Europe et de 3,5 millions d’euros de bonus générés via ses services intelligents, Frank Énergie arrive en France avec une ambition claire : accompagner les foyers vers une consommation plus flexible, économique et responsable.

Tarification dynamique et services intelligents : une gestion de l’électricité en temps réel

Au cœur de l’offre Frank Énergie se trouve la tarification dynamique, directement indexée sur les prix du marché de gros de l’électricité, qui évoluent heure par heure. Concrètement, le prix de l’électricité consommée reflète les conditions réelles du marché, permettant aux ménages d’adapter leurs usages aux périodes où l’énergie est la plus disponible et donc la plus avantageuse, tout en favorisant l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

L’offre de tarification dynamique permet ainsi aux consommateurs de payer leur électricité au prix réel du marché de gros et sans marge cachée. Destinée aux foyers équipés d’un compteur communicant Linky et raccordés au réseau Enedis, l’offre Frank Énergie est sans engagement et propose une électricité 100 % verte et produite localement. Elle s’appuie également sur une application mobile permettant de suivre sa consommation, ses factures et l’évolution des prix en temps réel.

6 000 bornes de recharge, 1 500 pompes à chaleur, 7 500 batteries et 5 000 installations photovoltaïques

En complément, Frank Énergie déploiera des services de gestion intelligente de l’énergie visant à piloter les usages les plus énergivores :

Pour la recharge intelligente des véhicules électriques, le service est disponible dès le lancement,

Pour le chauffage intelligent à destination des pompes à chaleur, le service sera proposé au premier trimestre de 2026.

Ces solutions, déjà testées sur les autres marchés européens du groupe, permettent d’automatiser le fonctionnement des équipements aux heures les plus favorables, générant des économies tout en contribuant à l’équilibrage du réseau électrique. À ce jour, Frank Énergie pilote en Europe plus de 20 000 appareils, dont 6 000 bornes de recharge, 1 500 pompes à chaleur, 7 500 batteries et 5 000 installations photovoltaïques. “L’arrivée de Frank Énergie en France s’inscrit dans une volonté de déployer un modèle énergétique plus transparent et plus flexible à l’échelle européenne. Cette implantation permettra d’accompagner les ménages français sur le contrôle de leur énergie tout en leur proposant des prix transparents et une électricité 100% renouvelable et adaptable à leurs usages.” assure Willy Thao, Responsable France de Frank Énergie.