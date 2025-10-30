Mecaware et Tiamat s’unissent autour du Â« ProcÃ©dÃ© NaCRe Â» : une innovation pour recycler les batteries sodium-ion

Mecaware, producteur de mÃ©taux stratÃ©giques recyclÃ©s Ã partir de dÃ©chets de batteries, et Tiamat, start-up pionniÃ¨re dans la production de batteries sodium-ion (Na-ion), annoncent leur partenariat dans le cadre du projet Â« ProcÃ©dÃ© NaCRe Â» – Na (sodium) C (CircularitÃ©) des Re (Ressources). Un projet qui ne manque pas de selÂ !Â Â

Ce projet de R&D, labellisÃ© par le pÃ´le de compÃ©titivitÃ© Team2, vise Ã dÃ©velopper un procÃ©dÃ© de recyclage spÃ©cifiquement adaptÃ© aux batteries sodium-ion, une nouvelle gÃ©nÃ©ration appelÃ©e Ã jouer un rÃ´le majeur dans la transition Ã©nergÃ©tique. Ã€ terme, les deux entitÃ©s aspirent Ã bÃ¢tir une filiÃ¨re complÃ¨te allant de la production jusquâ€™au recyclage au sein mÃªme de la gigafactory Tiamat.

NaCRe: le projet de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique portÃ© par deux acteurs deeptech franÃ§ais

Dâ€™un cÃ´tÃ© Tiamat, pÃ©pite technologique amiÃ©noise, dÃ©veloppe, fabrique et commercialise des batteries sodium-ion (ou Na-ion) sans lithium ni cobalt. Ces batteries, issues de plus de dix ans de recherche menÃ©es notamment par le CNRS, ouvrent la voie Ã une alternative durable et souveraine aux solutions actuelles. Leur capacitÃ© de charge et de dÃ©charge rapide permet Ã la fois de dÃ©livrer lâ€™Ã©nergie nÃ©cessaire en puissance et de se recharger en quelques minutes seulement, permettant dâ€™adresser des besoins insatisfaits jusquâ€™alors par les technologies de rÃ©fÃ©rence. Leur faible risque dâ€™incendie constitue en outre un atout majeur pour la sÃ©curitÃ© des usages. Dans sa premiÃ¨re ligne de gigafactory dâ€™Amiens (Somme), Tiamat prÃ©voit de produire jusquâ€™Ã 1 million de batteries par an dÃ¨s 2027 ; marquant une Ã©tape dÃ©cisive pour lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Ã€ terme, Tiamat envisage de produire 5GWh/an, soit 30 fois la capacitÃ© de sa premiÃ¨re ligne. Â« Les batteries sodium-ion reprÃ©sentent une technologie dâ€™avenir : le sodium est une ressource abondante et permet de fabriquer des batteries plus sÃ»res et polyvalentes. Elles peuvent stocker lâ€™Ã©nergie des renouvelables et Ã©quiper les vÃ©hicules hybrides et vÃ©hicules HydrogÃ¨ne. Au-delÃ de ces avantages immÃ©diats, le sodium-ion est appelÃ© Ã jouer un rÃ´le central dans la transition Ã©nergÃ©tique. Il constitue une solution idÃ©ale pour accompagner lâ€™Ã©lectrification des usages et le dÃ©veloppement du stockage stationnaire, indispensable Ã lâ€™intÃ©gration croissante des Ã©nergies renouvelables dans les rÃ©seaux. Avec NaCRe, notre ambition est de fermer la boucle en recyclant les mÃ©taux stratÃ©giques pour les rÃ©injecter dans de nouvelles batteries, rÃ©duisant ainsi lâ€™empreinte environnementale de la filiÃ¨re. Â» prÃ©cise HervÃ© Beuffe, CEO de Tiamat.

Â«Â Valoriser les rebuts de production et futurs dÃ©chets des batteries Na-ionÂ Â»

De lâ€™autre cÃ´tÃ©, la cleantech Mecaware, a dÃ©veloppÃ© une technologie de recyclage unique capable dâ€™extraire et de rÃ©utiliser les mÃ©taux stratÃ©giques contenus dans les dÃ©chets de batteries. Contrairement aux mÃ©thodes traditionnelles, son approche sans acide ni sulfate, garantit une solution propre et circulaire. DÃ©jÃ validÃ©e sur les chimies NMC (nickel, manganÃ¨se, cobalt), sa technologie sâ€™intÃ¨gre directement dans des unitÃ©s industrielles compactes, idÃ©ales pour recycler directement les rebuts de production des gigafactories. En unissant leurs expertises, Tiamat et Mecaware crÃ©ent une vÃ©ritable synergie circulaire : lâ€™un dÃ©veloppe des batteries Na-ion durables et sÃ»res, lâ€™autre assure leur recyclage et la valorisation des mÃ©taux, dont le vanadium prÃ©sent dans les premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations de cathodes sodium-ion. Ce projet sâ€™inscrit dans le cadre plus large du programme industriel NaCRe, dont lâ€™ambition est de bÃ¢tir une filiÃ¨re complÃ¨te allant de la production jusquâ€™au recyclage in situ au sein de la gigafactory Tiamat. Â« Le projet NaCRe porte lâ€™ambition de bÃ¢tir une filiÃ¨re europÃ©enne souveraine, plus rÃ©siliente, compÃ©titive et respectueuse de lâ€™environnement. Aujourdâ€™hui, nous avons pour ambition de valoriser les rebuts de production et futurs dÃ©chets des batteries Na-ion. Notre objectif est de contribuer Ã lâ€™Ã©conomie circulaire en rÃ©injectant ces matÃ©riaux dans la fabrication de la matiÃ¨re active de cathode et dans la production de nouvelles cellules Na-ion Â» confie Arnaud Villers dâ€™Arbouet, PrÃ©sident de Mecaware.

Un projet laurÃ©at, soutenu par le FEDER Hauts-de-France

Le projet ProcÃ©dÃ© NaCRe a Ã©tÃ© retenu dans le cadre dâ€™un appel Ã projets financÃ© par le FEDER (Fonds EuropÃ©en de DÃ©veloppement RÃ©gional) Hauts-de-France qui accompagne et consolide les dynamiques dâ€™acteurs favorisant la production et lâ€™usage de ressources dans une logique dâ€™Ã©conomie circulaire. DotÃ© dâ€™un budget global de 2 340 290â‚¬ (dont 1 751 619â‚¬ dâ€™aides), ce financement couvre les dÃ©veloppements jusquâ€™Ã la validation en dÃ©monstrateur, jalon essentiel avant une montÃ©e en Ã©chelle. Ce dispositif europÃ©en soutient ainsi les initiatives innovantes et structurantes pour renforcer la compÃ©titivitÃ© et accÃ©lÃ©rer la transition Ã©cologique du territoire. Le financement attribuÃ© repose sur un systÃ¨me de jalons destinÃ© Ã sÃ©curiser chaque Ã©tape du projet. AprÃ¨s le lancement officiel prÃ©vu en septembre 2025, NaCRe sera transposÃ© dÃ¨s septembre 2026 dans un dÃ©monstrateur, avant de finaliser les Ã©tudes technico-Ã©conomiques en aoÃ»t 2027, marquant ainsi la clÃ´ture de sa premiÃ¨re phase. Cette trajectoire progressive ouvre la voie Ã une montÃ©e en Ã©chelle pilote et Ã une industrialisation plus large. Ã€ lâ€™horizon 2030, le projet, en phase pilote, pourra recycler 17 tonnes de mÃ©taux issus des dÃ©chets de batteries de Tiamat, et prÃ©parera la naissance dâ€™une Ã©conomie circulaire pleinement opÃ©rationnelle et compÃ©titive Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Â«Lâ€™alliance entre Tiamat et Mecaware est en parfaite adÃ©quation avec les prioritÃ©s europÃ©ennes Ã savoir rÃ©duire la dÃ©pendance aux mÃ©taux critiques importÃ©s, dÃ©velopper une filiÃ¨re industrielle bas-carbone et renforcer notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique Â» poursuit Arnaud Villers dâ€™Arbouet.

Â«Â Le sodium-ion est appelÃ© Ã jouer un rÃ´le central dans la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ Â»

