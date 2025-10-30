ActualitÃ©s »

Projets Hertz1 et Hertz 2 : la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique des pays mitoyens de la Baltique passe par le stockage

Publié le 30 October 2025

Baltic Storage Platform (Corsica Sole, Evecon, Mirova) obtient un financement historique de 85,6 millions dâ€™euros auprÃ¨s de la BERD, de la NIB et dâ€™Edmond de Rothschild AM pour lâ€™un des plus grands projets de stockage par batteries dâ€™Europe continentale.

Â 

La joint-venture Baltic Storage Platform (BSP) â€” rÃ©unissant le producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie solaire Corsica Sole, le principal dÃ©veloppeur estonien dâ€™Ã©nergies renouvelables Evecon, et Mirova, une filiale de Natixis Investment Managers dÃ©diÃ©e Ã  lâ€™investissement durable â€” a obtenu avec succÃ¨s un financement de 85,6 millions dâ€™euros auprÃ¨s de la Banque europÃ©enne pour la reconstruction et le dÃ©veloppement (BERD), dâ€™Edmond de Rothschild Asset Management et de la Banque nordique dâ€™investissement (NIB) pour ses deux projets de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries, Hertz 1 et Hertz 2, situÃ©s en Estonie. Â« Corsica Sole a dÃ©veloppÃ© son expertise dans le stockage dâ€™Ã©nergie sur les territoires insulaires franÃ§ais et en Belgique. Avec Hertz 1 et Hertz 2, nous mettons ce savoir-faire unique au service de la stabilitÃ© du rÃ©seau europÃ©en et de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique des Ã‰tats baltes Â» souligne Michael Coudyser, Fondateur et Directeur GÃ©nÃ©ral de Corsica Sole.

 

Un financement inÃ©dit dans la rÃ©gion baltique

 

Cette transaction novatrice reprÃ©sente le premier financement de projet dans les pays baltes exclusivement structurÃ© autour des revenus gÃ©nÃ©rÃ©s par des actifs de stockage dâ€™Ã©nergie. Cette Ã©tape majeure illustre lâ€™investissement direct du secteur privÃ© dans une infrastructure Ã©nergÃ©tique stratÃ©gique, apportant une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux de sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de la rÃ©gion baltique. Les financements de la BERD et de la NIB bÃ©nÃ©ficient dâ€™une couverture de risque de premiÃ¨re perte de la part de lâ€™Union europÃ©enne dans le cadre de son programme InvestEU. Cette collaboration entre institutions multilatÃ©rales et investisseurs privÃ©s envoie un signal fort : les projets de stockage Ã  grande Ã©chelle sont dÃ©sormais considÃ©rÃ©s comme des actifs bancables, capables dâ€™attirer des capitaux privÃ©s pour soutenir la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Â« Les projets de stockage dâ€™Ã©nergie contribuent non seulement Ã  faire progresser les ambitions climatiques et Ã©nergÃ©tiques des pays baltes en soutenant lâ€™augmentation de la part des renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique, mais ils renforcent Ã©galement la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale. Nous sommes heureux dâ€™avoir pu soutenir cet investissement stratÃ©gique et nous nous rÃ©jouissons de dÃ©montrer davantage lâ€™attractivitÃ© et la viabilitÃ© bancaire de tels projets dans la rÃ©gion Â» assure Grzegorz Zielinski, Responsable de lâ€™Ã©nergie Europe, BERD.

 

Un projet stratÃ©gique pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe

 

Le financement soutiendra deux projets situÃ©s Ã  Kiisa et ArukÃ¼la, tous deux Ã  environ 25 km de Tallinn. Avec une capacitÃ© combinÃ©e de 200 MW de puissance et 400 MWh de capacitÃ© de stockage, Hertz 1 et Hertz 2 formeront lâ€™un des plus grands complexes de batteries dâ€™Europe continentale. Â« Avec ce financement, la NIB soutient une infrastructure stratÃ©gique qui renforce la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale et les objectifs climatiques Ã  travers la rÃ©gion baltique. Ces systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie sont essentiels Ã  lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, garantissant la stabilitÃ© du rÃ©seau et permettant une intÃ©gration plus efficace des sources dâ€™Ã©nergie renouvelable Â» indique AndrÃ© KÃ¼Ã¼svek, PrÃ©sident et Directeur GÃ©nÃ©ral, NIB. Ces actifs joueront un rÃ´le crucial dans la stabilisation du systÃ¨me Ã©lectrique balte, Ã  la suite de sa rÃ©cente synchronisation avec le rÃ©seau europÃ©en, et dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de la sortie des combustibles fossiles. Hertz 1 prÃ©sente Ã©galement une innovation technique majeure : une connexion au rÃ©seau de transport 330 kV via un cÃ¢ble souterrain, une premiÃ¨re en Estonie, qui renforce la rÃ©silience et facilite lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables.

 

Une construction bien avancÃ©e

 

Les projets Hertz 1 et Hertz 2 sont dÃ©jÃ  bien avancÃ©s. Hertz 1, situÃ© Ã  Kiisa, a Ã©tÃ© mis sous tension le 1er octobre 2025, avec une mise en service prÃ©vue pour la fin de lâ€™annÃ©e 2025 et lâ€™ensemble des services rÃ©seau attendu pour le premier trimestre 2026. Hertz 2 est actuellement en construction et devrait entrer en exploitation fin 2026. Â« Cet investissement tÃ©moigne de notre engagement en faveur des infrastructures durables et de notre forte collaboration continue avec Corsica Sole et Mirova. Nous sommes fiers de contribuer aux objectifs dâ€™Ã©nergie renouvelable de lâ€™Estonie, essentiels Ã  lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et Ã  la durabilitÃ© de la rÃ©gion baltique. Ce projet renforce notre portefeuille de dette infrastructurelle et rÃ©affirme notre engagement dans la Transition Ã‰nergÃ©tique, une prioritÃ© et une conviction fondamentales pour Edmond de Rothschild AM Â»

concluent Jean-Francis Dusch, Directeur des investissements (CIO), et Shirley Chojnacki, Directrice de lâ€™Ã©nergie au sein de BRIDGE, la plateforme de dette infrastructurelle dâ€™Edmond de Rothschild.

Â 

EncadrÃ©

Liste des conseillers

Conseillers des sponsors : Astris Finance (conseiller financier), Linklaters (conseiller juridique international), Cobalt (conseiller juridique local), AG Law (conseiller juridique local).

Conseillers des prÃªteurs : A&O Shearman (conseiller juridique international), Ellex (conseiller juridique local), Clean Horizon (conseiller marchÃ©), Everoze (conseiller technique), WSP (conseiller ESG), WTW (conseiller assurance), EY (conseiller fiscal et modÃ©lisation).

Cet article est publié dans ActualitÃ©s. Ajouter aux favoris.

Les commentaires sont fermés