Projets Hertz1 et Hertz 2 : la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique des pays mitoyens de la Baltique passe par le stockage

Baltic Storage Platform (Corsica Sole, Evecon, Mirova) obtient un financement historique de 85,6 millions dâ€™euros auprÃ¨s de la BERD, de la NIB et dâ€™Edmond de Rothschild AM pour lâ€™un des plus grands projets de stockage par batteries dâ€™Europe continentale.

La joint-venture Baltic Storage Platform (BSP) â€” rÃ©unissant le producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie solaire Corsica Sole, le principal dÃ©veloppeur estonien dâ€™Ã©nergies renouvelables Evecon, et Mirova, une filiale de Natixis Investment Managers dÃ©diÃ©e Ã lâ€™investissement durable â€” a obtenu avec succÃ¨s un financement de 85,6 millions dâ€™euros auprÃ¨s de la Banque europÃ©enne pour la reconstruction et le dÃ©veloppement (BERD), dâ€™Edmond de Rothschild Asset Management et de la Banque nordique dâ€™investissement (NIB) pour ses deux projets de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries, Hertz 1 et Hertz 2, situÃ©s en Estonie. Â« Corsica Sole a dÃ©veloppÃ© son expertise dans le stockage dâ€™Ã©nergie sur les territoires insulaires franÃ§ais et en Belgique. Avec Hertz 1 et Hertz 2, nous mettons ce savoir-faire unique au service de la stabilitÃ© du rÃ©seau europÃ©en et de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique des Ã‰tats baltes Â» souligne Michael Coudyser, Fondateur et Directeur GÃ©nÃ©ral de Corsica Sole.

Un financement inÃ©dit dans la rÃ©gion baltique

Cette transaction novatrice reprÃ©sente le premier financement de projet dans les pays baltes exclusivement structurÃ© autour des revenus gÃ©nÃ©rÃ©s par des actifs de stockage dâ€™Ã©nergie. Cette Ã©tape majeure illustre lâ€™investissement direct du secteur privÃ© dans une infrastructure Ã©nergÃ©tique stratÃ©gique, apportant une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux de sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et dâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de la rÃ©gion baltique. Les financements de la BERD et de la NIB bÃ©nÃ©ficient dâ€™une couverture de risque de premiÃ¨re perte de la part de lâ€™Union europÃ©enne dans le cadre de son programme InvestEU. Cette collaboration entre institutions multilatÃ©rales et investisseurs privÃ©s envoie un signal fort : les projets de stockage Ã grande Ã©chelle sont dÃ©sormais considÃ©rÃ©s comme des actifs bancables, capables dâ€™attirer des capitaux privÃ©s pour soutenir la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Â« Les projets de stockage dâ€™Ã©nergie contribuent non seulement Ã faire progresser les ambitions climatiques et Ã©nergÃ©tiques des pays baltes en soutenant lâ€™augmentation de la part des renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique, mais ils renforcent Ã©galement la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale. Nous sommes heureux dâ€™avoir pu soutenir cet investissement stratÃ©gique et nous nous rÃ©jouissons de dÃ©montrer davantage lâ€™attractivitÃ© et la viabilitÃ© bancaire de tels projets dans la rÃ©gion Â» assure Grzegorz Zielinski, Responsable de lâ€™Ã©nergie Europe, BERD.

Un projet stratÃ©gique pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe

Le financement soutiendra deux projets situÃ©s Ã Kiisa et ArukÃ¼la, tous deux Ã environ 25 km de Tallinn. Avec une capacitÃ© combinÃ©e de 200 MW de puissance et 400 MWh de capacitÃ© de stockage, Hertz 1 et Hertz 2 formeront lâ€™un des plus grands complexes de batteries dâ€™Europe continentale. Â« Avec ce financement, la NIB soutient une infrastructure stratÃ©gique qui renforce la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique rÃ©gionale et les objectifs climatiques Ã travers la rÃ©gion baltique. Ces systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie sont essentiels Ã lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, garantissant la stabilitÃ© du rÃ©seau et permettant une intÃ©gration plus efficace des sources dâ€™Ã©nergie renouvelable Â» indique AndrÃ© KÃ¼Ã¼svek, PrÃ©sident et Directeur GÃ©nÃ©ral, NIB. Ces actifs joueront un rÃ´le crucial dans la stabilisation du systÃ¨me Ã©lectrique balte, Ã la suite de sa rÃ©cente synchronisation avec le rÃ©seau europÃ©en, et dans lâ€™accÃ©lÃ©ration de la sortie des combustibles fossiles. Hertz 1 prÃ©sente Ã©galement une innovation technique majeure : une connexion au rÃ©seau de transport 330 kV via un cÃ¢ble souterrain, une premiÃ¨re en Estonie, qui renforce la rÃ©silience et facilite lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables.

Une construction bien avancÃ©e

Les projets Hertz 1 et Hertz 2 sont dÃ©jÃ bien avancÃ©s. Hertz 1, situÃ© Ã Kiisa, a Ã©tÃ© mis sous tension le 1er octobre 2025, avec une mise en service prÃ©vue pour la fin de lâ€™annÃ©e 2025 et lâ€™ensemble des services rÃ©seau attendu pour le premier trimestre 2026. Hertz 2 est actuellement en construction et devrait entrer en exploitation fin 2026. Â« Cet investissement tÃ©moigne de notre engagement en faveur des infrastructures durables et de notre forte collaboration continue avec Corsica Sole et Mirova. Nous sommes fiers de contribuer aux objectifs dâ€™Ã©nergie renouvelable de lâ€™Estonie, essentiels Ã lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique et Ã la durabilitÃ© de la rÃ©gion baltique. Ce projet renforce notre portefeuille de dette infrastructurelle et rÃ©affirme notre engagement dans la Transition Ã‰nergÃ©tique, une prioritÃ© et une conviction fondamentales pour Edmond de Rothschild AM Â»

concluent Jean-Francis Dusch, Directeur des investissements (CIO), et Shirley Chojnacki, Directrice de lâ€™Ã©nergie au sein de BRIDGE, la plateforme de dette infrastructurelle dâ€™Edmond de Rothschild.

EncadrÃ©

Liste des conseillers

Conseillers des sponsors : Astris Finance (conseiller financier), Linklaters (conseiller juridique international), Cobalt (conseiller juridique local), AG Law (conseiller juridique local).

Conseillers des prÃªteurs : A&O Shearman (conseiller juridique international), Ellex (conseiller juridique local), Clean Horizon (conseiller marchÃ©), Everoze (conseiller technique), WSP (conseiller ESG), WTW (conseiller assurance), EY (conseiller fiscal et modÃ©lisation).