Un financement participatif pour une centrale solaire au cÅ“ur des grands crÃ»s de Bourgogne

TotalEnergies et Altergie Développement viennent d’ouvrir la campagne de financement participatif, via la plateforme Lendosphere, pour la construction d’une centrale solaire à Gevrey-Chambertin. Détails de l’opération !

D’un montant de 430 000 euros, cette collecte débute le 3 février et est réservée en priorité aux habitants de la commune de Gevrey-Chambertin pour une semaine. À partir du 10 février, elle sera étendue aux habitants de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges ainsi qu’à ceux des communes de Clémency, Fénay et Quemigny-Poisot. Enfin, elle sera élargie aux habitants des départements : Côte-d’Or, Yonne, Nièvre, Saône-et-Loire, Jura, Haute-Saône, Aube et Haute-Marne à partir du 17 février. Pour Sophie Hargé, Cheffe de projets chez TotalEnergies Renouvelables France : « La centrale photovoltaïque au sol de Gevrey-Chambertin, d’une puissance de 5MWc, permettra de revaloriser un terrain anciennement exploité par une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) mais aussi de soutenir activement les objectifs énergétiques de la Côte-d’Or. Les sociétés Altergie Développement et TotalEnergies Renouvelables France sont ravies de partager la valeur de ce projet en offrant aux riverains l’opportunité de participer directement à la transition énergétique locale. »

Valoriser un terrain dégradé grâce à la production d’électricité décarbonée