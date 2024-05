Maxeon lance les nouveaux panneaux solaires SunPower Performance 7 certifiÃ©s Â« Cradle to Cradle Â»

Maxeon Solar Technologies repousse une fois de plus les limites de l’industrie solaire avec sa toute nouvelle ligne de panneaux solaires SunPower Performance 7 spécialement conçue pour les projets résidentiels et tertiaires. Ces panneaux Performance 7 intègrent une conception de cellule et un circuit unique, associés à des matériaux de qualité, afin de garantir une production d’énergie exceptionnelle et une fiabilité accrue. De plus, ils bénéficient de la certification Cradle to Cradle™ délivrée par l’Institut d’innovation des produits Cradle to Cradle, attestant ainsi de leur durabilité exceptionnelle.

Les panneaux solaires SunPower Performance 7 sont dotés de la toute dernière technologie de cellule TOPCon brevetée par Maxeon dans un design à cellules « shingle ». Cette architecture innovante présente des avantages significatifs en termes de puissance, d’efficacité, de fiabilité et d’esthétique. De plus, les panneaux solaires Performance 7 sont conçus pour une meilleure gestion de l’ombre, réduisant les points chauds et maintenant des températures de cellule plus basses que les panneaux standards.

Conception innovante TOPCon : un gage de durabilité, qualité et fiabilité

« Maxeon a construit un solide portefeuille de brevets au cours de près de quatre décennies d’innovation, ce qui offre une valeur exceptionnelle aux clients solaires avec nos nouveaux produits SunPower Performance 7 », a confié Bill Mulligan, PDG de Maxeon. « Nous sommes convaincus que la nouvelle série Performance propose un équilibre optimal entre coût et efficacité, ce qui permet à nos clients d’atteindre leurs objectifs tant sur le plan financier qu’énergétique. De plus, notre garantie complète, reconnue comme leader dans l’industrie, leur offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. » Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et dotés d’une construction robuste en verre, les panneaux solaires Performance 7 sont conçus pour résister aux conditions réelles les plus difficiles telles que la grêle, le vent, la neige et les fluctuations extrêmes de température. Des améliorations apportées aux coefficients de température, au facteur bifacial et à la dégradation annuelle garantissent également un rendement énergétique fiable et durable pour les clients. Ainsi, les panneaux solaires Performance 7 bénéficient d’une garantie améliorée de 30 ans sur la puissance, le produit et le service, surpassant les garanties standards des panneaux solaires.

Atteindre les objectifs de durabilité à long terme

« La transparence remarquable de Maxeon et sa relation étroite avec leur chaîne d’approvisionnement ont facilité le déroulement de ce processus et ont démontré leur engagement envers la certification Cradle to Cradle® ainsi que leur volonté de maintenir ces relations avec leurs partenaires en recyclage, leurs clients et leurs installateurs pour atteindre leurs objectifs de durabilité à long terme », expliquait Michelle Molloy, directrice générale de MBDC, un organisme d’évaluation certifié C2C®. « Nous sommes fiers d’avoir collaboré avec Maxeon dans cette démarche et nous sommes impatients de poursuivre cette relation pour promouvoir le changement au sein de l’industrie des technologies solaires. » Pour obtenir la prestigieuse certification Cradle to Cradle Certified Bronze, l’ensemble du processus de production et de la chaîne de valeur des panneaux solaires Performance 7 de Maxeon a été évalué et inspecté par MBDC. MBDC a utilisé la norme de produit certifié Cradle to Cradle multi-attributs Version 3,1 de l’Institut, qui comprend des critères tels que l’intégrité des matériaux et leur réutilisation, la gestion de l’énergie renouvelable et du carbone, la gestion de l’eau et l’équité sociale.

La certification Cradle to Cradle, un gage de réduction de l’empreinte carbone

« L’équipe de Maxeon prouve une fois de plus qu’il existe une méthode bien meilleure pour aider les clients solaires à atteindre leurs objectifs en matière d’énergie renouvelable, en proposant des produits qui excellent dans une variété de critères de durabilité », a déclaré Lindsey Wiedmann, directrice juridique et de la durabilité chez Maxeon. « Nous sommes extrêmement fiers que nos nouveaux panneaux de la gamme Performance soient désormais certifiés Cradle to Cradle, offrant ainsi à nos clients la possibilité d’obtenir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), une certification environnementale d’origine nord-américaine visant à promouvoir la haute qualité environnementale des bâtiments. Le C2C constitue en effet un facteur positif pour cette certification. Il permet également de réaliser leurs autres objectifs de durabilité clés tout en réduisant davantage leur empreinte carbone. » Les nouveaux panneaux Performance 7 sont dès à présent disponibles à l’achat pour les clients résidentiels et commerciaux en EMEA et APAC via les réseaux d’installateurs agréés et les distributeurs.