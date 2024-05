TRYBA® ENERGY remporte 2 appels d’offres pour développer des centrales photovoltaïques à hauteur de 23 MW

TRYBA® ENERGY, groupe ATRYA, a remporté deux projets de centrales photovoltaïques en toiture et au sol dans le cadre des derniers appels d’offres lancés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Les centrales prochainement en construction respectivement dans les régions nantaise et Alsace fourniront l’équivalent de la consommation annuelle de près de 9 000 foyers français. TRYBA® ENERGY assure la gestion complète de ces deux centrales solaires, de leur développement à l’exploitation énergétique ainsi que la maintenance.

Avec ces nouveaux projets, c’est l’occasion pour l’expert énergéticien indépendant TRYBA® ENERGY de revenir aux racines de son activité avec notamment un projet de centrale en toiture. Le premier projet concerne la toiture d’un entrepôt de 12 000 m² situé en périphérie de Nantes et développé en partenariat avec le développeur investisseur en immobilier logistique français ETCHE. Historiquement spécialisé dans les projets de toitures photovoltaïques, TRYBA® ENERGY revient à ses fondamentaux en développant cette centrale en toiture coordonnée avec la construction du bâtiment, pour une mise en service prévue pour la fin de l’année 2024. La centrale fournira l’équivalent en énergie de la consommation annuelle de 300 foyers.“Notre longue expérience et notre expertise sur les centrales développées parallèlement aux constructions de bâtiment ainsi que notre grande flexibilité nous ont permis d’être choisis parmi les 137 dossiers déposés pour développer ce projet », commente Nicolas Sur, Directeur Général Délégué de TRYBA® ENERGY.

Une centrale de 21 MW sur une ancienne gravière

Le second appel d’offres concerne une exploitation unique : une ancienne gravière d’environ 30 hectares du Haut-Rhin, totalement dédiée à la production d’énergie. Comptant parmi les plus grandes centrales photovoltaïques de la région Alsace, le site comportera une très forte dimension environnementale ainsi qu’une importante composante de valorisation de la biodiversité du site. En effet, des zones seront aménagées pour favoriser le développement d’espèces protégées avifaune. “Nous sommes face à un site unique doté d’un potentiel énergétique durable conséquent : tout d’abord, le site est en mesure de répondre aux risques de grandes pluies centennales grâce à son bassin de rétention d’eau. Ensuite, le potentiel énergétique évalué à plus de 21 MW, permettra la production d’une énergie renouvelable à bas coût”, explique Nicolas Sur. TRYBA® ENERGY débutera la construction de la centrale au sol au cours de l’année pour une mise en service en 2025 et prendra encore une fois en charge le projet dans sa globalité, du développement à l’exploitation en passant par la maintenance du site. Ces appels d’offres remportés par TRYBA® ENERGY confirment l’expertise et la polyvalence de l’entreprise en matière de développement et d’exploitation d’installations photovoltaïques diverses.