Equans Solar & Storage et Destia dÃ©marrent une coopÃ©ration sur le marchÃ© finlandais de lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que.

Equans Solar & Storage et Destia, groupe Bouygues, ont annoncé la signature d’un protocole d’accord visant à accélérer le développement de projets solaires photovoltaïques à grande échelle en Finlande.

Avec une demande croissante en électricité verte en Finlande, les fermes solaires à grande échelle vont représenter une part de plus en plus importante dans le mix énergétique du pays au cours des prochaines années. Destia voit un potentiel de marché inexploité dans la construction d’installations solaires photovoltaïques et a donc créé une entité pour répondre à ces opportunités. « La Finlande est en train de vivre une transition énergétique intelligente et de s’orienter vers des sources d’énergie renouvelable telles que l’éolien et le solaire. Le marché de l’énergie éolienne étant déjà solide en Finlande, les investisseurs, les promoteurs et les autres acteurs se tournent de plus en plus vers l’énergie solaire. En collaborant avec Equans Solar & Storage, nous apportons une expertise internationale au marché finlandais émergent de l’énergie solaire photovoltaïque, offrant ainsi un point d’entrée unique aux développeurs solaires travaillant sur des parcs solaires photovoltaïques à grande échelle », déclare Jarkko Lahti, responsable de l’unité de construction d’énergie solaire chez Destia.

De 400 MW à 8 000 MW d’ici 2030

Avec 5,5 GW de capacité installée en énergie solaire, Equans Solar & Storage est reconnu comme un leader sur ce marché et ambitionne de se développer en Finlande. Les deux entreprises, appartenant toutes deux au groupe Bouygues*, s’allient pour offrir des services EPC aux producteurs d’énergie et aux développeurs, contribuant ainsi à la transition énergétique en Finlande. La capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque (PV) en Finlande devrait passer de 400 MW à 8 000 MW d’ici 2030. La transition comprendra plusieurs parcs solaires à grande échelle de 30 MW et plus, les plus grands parcs devant fournir plus de 500 MW d’électricité, ce qui équivaut à la consommation d’environ 90 000 ménages**. La croissance de la capacité d’énergie solaire permet à la Finlande de répondre à la demande croissante d’énergie verte dans l’industrie manufacturière et de se rapprocher de la neutralité carbone. « Le marché finlandais de l’énergie solaire photovoltaïque offre une opportunité intéressante, car les projets à grande échelle commencent à voir le jour. Nous concevons et livrons des fermes solaires photovoltaïques clé en main de la plus haute qualité dans le monde entier et nous pouvons partager notre vaste savoir-faire avec Destia. Nous sommes très heureux de nous associer à Destia et de pouvoir bénéficier de leur solide expertise locale pour offrir des services EPC de qualité aux développeurs de projets solaires en Finlande », déclare Elisabeth Benedetto, directrice d’Equans Solar & Storage et Executive Vice President de la Business Unit Energies de Bouygues Energies & Services, filiale du Groupe Equans. Cette collaboration vise à garantir des services EPC répondant aux normes les plus élevées en matière de performance, de fiabilité et de sécurité, ainsi qu’une approche compétitive pour les producteurs indépendants d’énergie solaire en Finlande.

*Destia fait partie du groupe mondial Colas, détenu à 100 % par le groupe Bouygues. Bouygues Energies & Services est une filiale d’Equans, qui fait partie du groupe Bouygues.

** Calcul basé sur une utilisation moyenne de 5 000 kW.